中國人口老年化 社保就業財政支出壓力增

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（中央社記者李雅雯台北1日電）中國人口維持老年化、少子化態勢。中國財政部最新統計數據顯示，社會保障與就業支出去年達人民幣4.2兆元（約新台幣18.9兆元），第一次超越教育支出。

據第一財經1日報導，中國財政部最新統計數據顯示，2024年全國一般公共預算支出科目中，社會保障（社保）和就業支出4兆2114億元、教育支出4兆2076億元，社保和就業支出第一次超過教育支出，成為最大支出科目。

教育支出過去一段時間一直為最大支出科目，例如2012年教育支出較社保和就業支出多8623億元。受到人口老年化、少子化影響，教育支出與社保和就業支出呈現消長情況，差距逐漸縮小，社保和就業支出去年首度超越教育支出。

社保和就業支出反映政府在社會保障和就業方面支出，具體可分為30項支出，包括財政對基本養老保險基金補助、行政事業單位養老支出、人力資源和社會保障管理事務支出、撫恤、殘疾人事業、社會福利、就業補助、民政管理事務等。

報導引述多名專家學者意見。上海財經大學社會保障與社會政策系教授鄭春榮表示，社保支出多年前已是財政支出第一大項；不過社保和就業支出首度超過教育支出，還是讓人有些意外。

鄭春榮提到，社保和就業支出快速增加主因在於行政事業單位養老支出和對基本養老保險基金補助增加較快，背後原因還是出於中國人口老年化速度加快，1960年代後出生的退休人員成長快速，加上養老金上調，帶來支出增加。

粵開證券首席經濟學家羅志恒指出，社保和就業支出超過教育支出，這與人口結構有關。人口樣貌走向老年化、少子化，前者意味著需要增加養老支出，後者代表著教育經費與教育區域布局需要調整，這是一個正常現象。

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西南財經大學財政系副教授楊良松認為，社保和就業支出首度超過教育支出是一個指標性事件；不過教育支出尚有成長空間，例如學前教育仍為教育發展主要弱點，高等教育需要大量資源挹注，貧困地區的義務教育也有待資源投入。

2024中國統計年鑑顯示，2023年，中國65歲及以上人口數達2億1676萬人，在總人口占比達15.4%，老年撫養比22.5%。按照國際慣例，65歲及以上人口占比達總人口14%至21%時為中度老年化社會。（編輯：周慧盈）1140301