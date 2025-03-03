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中國兩會登場前 官方出版習近平經濟文選

2025/3/3 15:16
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（中央社台北3日電）中國全國人大、政協「兩會」會議本週將陸續在北京揭幕前夕，官方出版「習近平經濟文選」，強調該書為學習中共總書記習近平經濟思想提供權威教材。

官媒新華社昨天報導，中共中央文獻出版社近日出版由中共中央黨史和文獻研究院編輯的「習近平經濟文選」第一卷，全國發行。

報導說，「『習近平經濟文選』第一卷的出版發行，為全黨全國各族人民深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平經濟思想提供了權威教材」。

「習近平經濟文選」第一卷輯錄習近平掌權以來的2012年11月至2024年12月期間關於經濟建設的著作，按時序編排，共有報告、講話、演講、指示、批示等74篇。部分著作是首次公開發表。

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新華社表示，中共18大以來，面對複雜國際環境和艱巨國內改革發展穩定任務，以習近平為核心的中共中央全面加強中共對經濟工作的戰略謀劃和統一領導，不斷深化對經濟工作的規律認識，提出系列新理念、思想、戰略，「引領中國經濟發展取得歷史性成就、歷史性變革，形成習近平經濟思想」。

「習近平經濟文選」第一卷選錄文章中，時序上距離今年「兩會」最近的一篇為「確保我國經濟航船乘風破浪、行穩致遠」，是習近平2024年12月在中共中央經濟工作會議講話的一部分，其中強調經濟工作千頭萬緒，「黨中央集中統一領導是做好經濟工作的根本保證」。（編輯：周慧盈/邱國強）1140303

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