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中國反制美國再課稅 對美農產品加徵最高15%關稅
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川普再加10%關稅 中國商務部向WTO追加起訴美國

2025/3/4 14:19（3/4 14:27 更新）
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（中央社台北4日電）美國對中國再加徵關稅，累計加徵20%關稅。中國商務部發言人今午表示，中方已在世界貿易組織（WTO）爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施，並指美方單邊徵稅措施嚴重違反世貿組織規則。

中國商務部網站今午發布「商務部新聞發言人就中方在世貿組織追加起訴美再次加徵10%關稅發表談話」。

該名發言人表示，美東時間3日，美方宣布在原10%加徵關稅基礎上，對中國有關產品再次加徵10%關稅，中方已在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施。

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該發言人表示，美方單邊徵稅措施嚴重違反世貿組織規則，破壞中美兩國經貿合作基礎，中方強烈不滿和堅決反對。中方將根據世貿組織規則，堅定維護自身合法權益，捍衛多邊貿易體制和國際經貿秩序。

今年2月美國對中國加徵10%關稅後，中國也有向世界貿易組織提出訴訟。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1140304

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