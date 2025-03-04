陸喊了解「中國式民主」 陸委會：只有一黨專政

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北4日電）中國大陸全國人大代表、遼寧省台聯會長周琪表示，擬邀請台青與會兩會活動，了解什麼是「中國式民主」。陸委會表示，世界上沒有所謂的中國式民主，只有中共統治下一黨專政。

中國大陸全國政協、人大會議（兩會）於4、5日相繼開幕。據台灣網、台海網報導，周琪在3日接受當地媒體聯訪時表示，目前正在規劃組織一些活動，邀請台灣青年參加到一些活動中，「讓他們了解什麼是中國式民主」。

周琪在訪問中提到，兩岸的人文交流一直都是非常熱絡的，雖然民進黨在文旅等方面設置交流障礙，不過兩岸交流大趨勢是無法改變的，相信兩岸交流在中華傳統文化框架下，一定會得到大發展。

大陸委員會（陸委會）4日透過書面表示，世界上沒有所謂的中國式民主，只有中共統治下一黨專政，台灣人對於這點了解得非常清楚；周琪不具有台灣身分，出身成長也不在台灣，他的說法只是宣傳樣板。

透過 Google News 追蹤中央社

陸委會強調，向來支持健康有序的兩岸教育交流，只要秉持對等尊嚴原則，符合政府相關法令規範，均能有序進行、無障礙；但是中共慣常將交流視為對台統戰滲透工具，藉以遂行對台政治目的。

陸委會指出，所謂的人大台灣團代表拉攏台灣青年學生赴陸參加活動的作為，其統戰目的昭然若揭。呼籲台灣青年朋友應避免參加對岸具統戰性質活動，也提醒多注意赴陸風險與人身安全問題，以確保自身的權益。（編輯：呂佳蓉）1140304