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回應賴總統談話 中國外交部冷回應

2025/3/13 15:48
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（中央社台北13日電）總統賴清德今天上午召開國安高層會議，會後發表涉中相關談話。中國外交部今天對此回應，這不是一個外交問題，並稱不論民進黨政府說甚麼，都改變不了「台灣是中國一部分的事實」。

賴總統今天召開國安高層會議，主題是「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」，並在國安高層會議後親上火線發表敞廳談話，提出5個面向、17個策略，包含宣布恢復軍事審判、軍法官回到第一線，反對中國混淆國家認同威脅、兩岸交流統戰滲透威脅等。

中國外交部今天舉行例行記者會，針對媒體提問賴清德的談話，發言人毛寧首先回應，「台灣是中國的一部分，沒有什麼『總統』。你提到的也不是一個外交問題」。

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毛寧又宣稱，「不管『民進黨當局』說什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實，改變不了祖國必然統一的大勢」。

賴總統在談話中表示，數十年來，中國併吞台灣、消滅中華民國的野心，沒有一天改變過，不僅僅持續文攻武嚇，對台灣社會的統戰滲透也愈來愈嚴重。並稱「這樣的中國，已是我國反滲透法所定義的『境外敵對勢力』。我們沒有選擇，必須採取更積極的作為，這也是我今天召開國安高層會議的目的」。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1140313

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