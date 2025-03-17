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靠軍工吃軍工 中國中航工業前董事長譚瑞松被捕

2025/3/17 16:20
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（中央社台北17日電）共軍近年掀起反腐風暴，其中多人涉及裝備採購貪腐。據公布，前中國航空工業集團有限公司黨組書記、董事長譚瑞松涉嫌貪污、受賄案調查終結，中國最高檢日前對譚瑞松作出逮捕決定。

官媒央廣網今天報導，中國最高人民檢察院日前依法以涉嫌貪污罪、受賄罪對譚瑞松作出逮捕決定。案件正進一步辦理中。

63歲的譚瑞松曾任哈爾濱東安汽車動力股份有限公司總經理，哈爾濱東安發動機（集團）有限公司副董事長、總經理等職，2018年5月出任中航工業董事長、黨組書記。

2023年3月1日，譚瑞松被免去中國航空工業集團有限公司董事長、黨組書記職務，並在2024年8月30日被查，今年2月被開除黨籍。

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通報提到，譚瑞松對抗組織審查，接受可能影響公正執行公務的宴請，在職工錄用等方面為他人謀取利益，違規收受禮金，搞權色交易，「靠軍工吃軍工」，侵吞巨額公共財物，將公權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業改制併購、承攬工程項目、職工錄用等方面謀利，並非法收受巨額財物。

共軍近年持續加強反腐，其中與裝備採購的多名軍工企業高層涉案，譚瑞松是其中之一。（編輯：周慧盈/邱國強）1140317

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