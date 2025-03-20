百度副總裁13歲女兒公開網友隱私 中國民眾憂數據不安全

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（中央社台北20日電）中國搜索引擎百度副總裁謝廣軍13歲女兒在網路上因與人起爭執，在社交平台公開網友隱私與家庭資訊，事件延燒至微博一度衝上熱搜。這起事件引起中國民眾擔憂百度洩露用戶數據，批評與質疑浪潮不斷。

綜合澎湃新聞等中國媒體報導，謝廣軍女兒日前捲入網路暴力事件，在網上與人爭執後多次公開對方隱私，網路流傳的截圖更顯示疑似是謝廣軍女兒稱，「數據是家長給的」，引起外界極大關注。

遭謝廣軍女兒網暴的受害者據報導是一名孕婦，在受到起底網暴事件影響後，該名受害者已經報案並稱希望能得到公開的道歉。

隨著質疑聲浪湧現，謝廣軍17日在微信朋友圈道歉，表示「我13歲的女兒在網上與人爭執，情緒失控下，把海外社群網站上的他人隱私信息（訊息）發布在自己的帳號上，進而導致自己的個人信息也被曝光，引發大量負面言論擴散」。

謝廣軍又稱，他作為父親，未能及時察覺並引導女兒正確處理問題，未能及時教會尊重、保護他人及自身隱私，他深感愧疚，向所有受影響的朋友道歉。

百度也發表聲明，強調謝廣軍女兒的「起底」的數據並非來自百度，而是來自海外的社工庫。這等同百度否認是「起底」訊息的來源。

聲明聲稱，百度內部實施了資料的匿名化、假名化處理；資料存儲和管理實行嚴格隔離和許可權分離，任何職級的員工及高管均無許可權觸碰使用者資料。百度安全部門反覆調取了相關日誌，並查驗當事人許可權。

然而，中國民眾並未買單謝廣軍與百度的聲明，並且質疑百度洩露用戶個人資訊。有中國網友在微博評論此事，認為此事應該「嚴懲」，也有聲音認為「信息（訊息）安全不容忽視」，還有人說「不敢用百度了」。

儘管事件引發了軒然大波，相關訊息討論衝上微博熱搜，但是有中國網友發現消息在微博被壓了下來，被限制流量。

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澎湃新聞發布評論認為，對百度來說，這一事件或許真的來得不是時候。就在不久前，百度發布最新的大模型文心4.5和X1，但是高管們反覆的輿論翻車，總是給百度引火燒身，到頭來也會讓企業不能把全部精力投入到技術的研發和升級中。

評論稱，對於當下許多中國網路巨頭而言，此事也不無借鑒意義。技術、產品都很重要，但起到應有的社會示範作用的企業才能走得更穩、更遠。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140320