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在陸被關押盤查人數 陸委會：2024年迄今75人

2025/3/20 19:09（3/20 19:37 更新）
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（中央社記者李雅雯台北20日電）陸委會更新赴陸失聯或被留置、盤查、關押人數，去年元旦迄今計有75人，相較總統賴清德1週前於「國安高層會議會後記者會」所揭露數字再添4人。

大陸委員會（陸委會）20日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，赴陸失聯或被留置、盤查、關押統計數據持續更新，去年元旦迄今計有75人，新增失聯1人、被關押3人，日前提到在中國大陸武漢被關押台商父子案例也算在其中。案件細節顧及當事人家屬意願，不會對外多加說明。

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賴總統13日表示，去年元旦迄今，陸委會接獲通報赴陸失聯或被留置、盤查、關押計71人，其中有3名年長一貫道信徒在去年被拘捕，迄今未獲釋。

梁文傑於13日例行記者會說明，去年元旦迄今，赴陸失聯、遭留置、盤查或關押者合計71人，包括失聯6人、被關押52人、被盤查13人，實際黑數狀況恐更嚴重，持續追蹤相關案件中。（編輯：邱國強）1140320

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