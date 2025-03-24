債務風暴擴大 萬達集團360億元股權被凍結

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（中央社記者吳柏緯台北24日電）中國前首富、萬達集團創辦人王健林近年陷於債務風暴的中心，名下的萬達集團近期又增加一條股權凍結訊息，規模達到人民幣80億元（約新台幣360億元）。據公開資訊，為緩解債務壓力，近2年已拋售超過20座萬達廣場。

綜合證券時報、紅星新聞，根據中國企業公開資訊平台「天眼查」的資料顯示，近日北京萬達文化產業集團新增一條股權凍結的資訊，被執行人為萬達集團，凍結股權額度為人民幣80億元，凍結期限從2025年3月18日至2028年3月17日，執行法院為河南省鄭州市中級人民法院。

萬達集團對於北京萬達文化產業集團的認列出資額就是80億元，因此這次是凍結全部的股權。

這次80億元的股權凍結並非個案，據統計，今年以來，萬達集團已新增多條股權凍結資訊、被執行人資訊。

公開資訊顯示，除了北京萬達文化產業集團外，2月時萬達集團持有的大連萬達商業管理集團共19.79億元股權被北京市海淀區人民法院凍結；持有的萬達文化產業有限公司的1億元股權被橫琴粵澳深度合作區人民法院凍結。

至於被執行人資訊，今年2月25日，萬達集團被上海金融法院執行超過4775萬元；2月24日，被甘肅礦區人民法院執行17.1億元；2月20日，被北京市第二中級人民法院執行17.2億元。

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為了緩解萬達的資金壓力，王健林在近兩年持續拋售萬達廣場，至少已經出售超過20座，今年開年至今，至少又新增5座。

此外，萬達集團也透過減持套現，根據萬達電影發布的公告，隸屬萬達集團的公司股東莘縣融智，於3月11日減持693.2萬股；3月12日至3月18日，又減持1818.57萬股；套現金額合計超過3億元。（編輯：周慧盈）1140324