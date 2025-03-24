加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
「亞亞在台灣」稱沒打算離開 卓榮泰：主權安全無妥協空間
首頁 / 兩岸

債務風暴擴大 萬達集團360億元股權被凍結

2025/3/24 15:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北24日電）中國前首富、萬達集團創辦人王健林近年陷於債務風暴的中心，名下的萬達集團近期又增加一條股權凍結訊息，規模達到人民幣80億元（約新台幣360億元）。據公開資訊，為緩解債務壓力，近2年已拋售超過20座萬達廣場。

綜合證券時報、紅星新聞，根據中國企業公開資訊平台「天眼查」的資料顯示，近日北京萬達文化產業集團新增一條股權凍結的資訊，被執行人為萬達集團，凍結股權額度為人民幣80億元，凍結期限從2025年3月18日至2028年3月17日，執行法院為河南省鄭州市中級人民法院。

萬達集團對於北京萬達文化產業集團的認列出資額就是80億元，因此這次是凍結全部的股權。

這次80億元的股權凍結並非個案，據統計，今年以來，萬達集團已新增多條股權凍結資訊、被執行人資訊。

公開資訊顯示，除了北京萬達文化產業集團外，2月時萬達集團持有的大連萬達商業管理集團共19.79億元股權被北京市海淀區人民法院凍結；持有的萬達文化產業有限公司的1億元股權被橫琴粵澳深度合作區人民法院凍結。

至於被執行人資訊，今年2月25日，萬達集團被上海金融法院執行超過4775萬元；2月24日，被甘肅礦區人民法院執行17.1億元；2月20日，被北京市第二中級人民法院執行17.2億元。

google news透過 Google News追蹤中央社

為了緩解萬達的資金壓力，王健林在近兩年持續拋售萬達廣場，至少已經出售超過20座，今年開年至今，至少又新增5座。

此外，萬達集團也透過減持套現，根據萬達電影發布的公告，隸屬萬達集團的公司股東莘縣融智，於3月11日減持693.2萬股；3月12日至3月18日，又減持1818.57萬股；套現金額合計超過3億元。（編輯：周慧盈）1140324

#上海
#萬達集團
#北京市
#鄭州市
#王健林
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：