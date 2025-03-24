中國外交部否認 杜特蒂及家人曾申請政治庇護

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）針對外傳前菲律賓總統杜特蒂被捕前曾向中方提出庇護請求並前往香港，但遭中方拒絕，導致他最終被捕。中國外交部發言人郭嘉昆今天表示，杜特蒂前往香港是「私人度假行程」，中方從未收到杜特蒂及其家人尋求庇護的申請。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答港媒提問時，作上述表示。

郭嘉昆說，「杜特爾特（杜特蒂）先生」赴香港係「私人度假行程」，中方從未收到「所謂杜特爾特前總統及其家人向中國政府尋求庇護」的申請。

他聲稱，對於某些「無中生有」或「別有用心」的所謂「知情人士透露」，希望「媒體朋友們認真甄別，切勿輕信」。

透過 Google News 追蹤中央社

杜特蒂（Rodrigo Duterte）3月7日攜女兒、現任菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）前往香港，號稱是為5月舉行的菲國期中選舉向香港眾多的菲律賓勞工拉票造勢，但國際刑警組織（INTERPOL）已準備以他涉嫌在總統任內執行掃毒犯下危害人類罪為由加以逮捕，最後在他11日返菲時在馬尼拉機場執行逮捕。

事後有外電引述知情人士指出，杜特蒂前往香港是有意就近向中國尋求政治庇護，但遭中方拒絕，導致他最終被捕。（編輯：邱國強/周慧盈）1140324