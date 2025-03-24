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「亞亞在台灣」稱沒打算離開 卓榮泰：主權安全無妥協空間
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博鰲論壇25至28日登場 丁薛祥27日出席開幕式

2025/3/24 21:27（3/24 21:35 更新）
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（中央社台北24日電）「博鰲亞洲論壇2025年年會」將於25至28日在中國海南省博鰲東嶼島舉行。依中國官方及主辦方公布，中國國務院副總理丁薛祥27日將出席論壇開幕式並發表主旨演講，並有部分海峽兩岸及外企高階主管及一些外國官員出席。

綜合中國媒體報導，今年博鰲亞洲論壇年會主題為「在世界變局中，共創亞洲未來」，主辦方今晚並公布部分與會者名單，其中包括小米董事長雷軍、華為高級副總裁蔣亞非、騰訊副總裁韓開創等中國企業高階主管。

根據公布，台灣企業則有聯發科總經理暨營運長陳冠州、威勝集團董事長陳文琦、宏達電董事長王雪紅、兩岸共同市場基金會董事長詹火生等高階主管與會；外企則有日立董事長東原敏昭、高盛（Goldman Sachs）亞太區總裁施南德（Kevin Sneader）等人出席。

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至於外國官員，據主辦方公布，出席者包括前吉爾吉斯總理、巴基斯坦財政部長、寮國外交部長、密克羅尼西亞財政部長、柬埔寨央行行長、孟加拉外交顧問、韓國外交部外交協調官、俄羅斯經濟發展副部長等。

主辦方表示，今年論壇將設置「國別專場活動」，為中國及與會國提供宣介國情、尋求合作的平台；同時也設置單元，供與會企業和機構能藉論壇機會發布科研成果、重要倡議、公益項目等。（編輯：邱國強）1140324

#丁薛祥
#中國國務院
#高盛
#博鰲論壇
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