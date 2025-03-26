前湖北省委書記蔣超良 被提案罷免全國人大代表資格

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（中央社台北26日電）在疫情期間被免職的前湖北省委書記蔣超良，在昨天舉行的湖北省人大常委會上，被提案罷免全國人大代表資格。

蔣超良在今年2月被中共中紀委通報，指時任中國14屆全國人大常委會委員、農業與農村委員會副主任委員蔣超良涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。

湖北省人大常委會會議昨天在武昌舉行，湖北省人大秘書長張愛國說明提請罷免蔣超良全國人大職務的議案。這是官方宣布蔣超良落馬32天後，再度有他的消息。

COVID-19在武漢爆發1個月後，蔣超良2020年2月被免去湖北省委書記職務，調任全國人大，當時被認為是「平安落地」。此前有報導指出，他這次被查，可能與他擔任金融幹部期間的問題有關。

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公開資料顯示，蔣超良現年67歲，是金融體系出身的中共官員。早期先後任職於中國農業銀行和中國人民銀行，交通銀行董事長、國家開發銀行行長、中國農業銀行董事長等職。

蔣超良2016年調任湖北省委書記，至2020年2月卸任；2021年轉任第13屆全國人大農業與農村委員會副主任委員，2023年任第14屆全國人大常委會委員、農業與農村委員會副主任委員，直到此次被查。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1140326