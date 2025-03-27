美媒：中共軍委副主席何衛東被查 習近平清洗共軍最新受害者

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（中央社台北27日電）美國華盛頓時報引述2名美國國防官員透露，中共中央軍委副主席何衛東已從大眾視野中消失，遭到中共總書記、軍委主席習近平的清洗。美國情報機構認為，何衛東是中共解放軍高層一連串政治清洗的最新受害者。

何衛東是習近平2022年10月破格提拔為中央軍委副主席的將領。但自中國全國「兩會」結束後，即不斷有消息指何衛東可能已經因案被查，從被帶走到被軟禁的傳言都有，近來更甚嚚塵上，成為外界關注的焦點。

除何衛東被查的消息遍傳海外，近日還出現共軍東部戰區司令員林向陽及現任火箭軍司令員王厚斌相繼被查的傳言。其中，林向陽被查的原因涉及「洩露台海作戰計畫」。東部戰區是共軍負責對台軍事行動的作戰單位。

目前中國官媒上並沒有何衛東的任何消息。在今天下午舉行的中國國防部例行記者會上，發言人吳謙面對外媒詢問何衛東下落時，僅回答「沒有這方面的消息，不了解這方面的消息」。

這則報導提到，有關何衛東失蹤的傳言已經持續了1週。上述2名美國國防官員證實，兼任中央軍委主席的習近平正在清洗何衛東。而這也是美國官員首次證實，共軍最高級別領導人之一被解職。

上述一名美國國防官員表示，習近平並不信任他手下的資深指揮將領，因為習近平擔心這些將領缺乏意識形態上的堅定性。至於對何衛東的清洗，是習近平政治運動的一部分。

報導指出，習近平10多年來一直積極增強中國的軍事力量，但這段期間已有至少43名共軍高階軍官被清洗。美國官員提到，儘管中國軍隊的內部動態很難了解，但過去幾年高階將領被系列性地清洗引人注目，「共軍內部存在腐敗問題，習近平知道這一點」，他試圖剷除共軍內部一切挑戰或威脅其權力的腐敗行為。

這名美國國防官員指出，中國軍隊的一個主要弱點是「政委制度」，這種制度在各級部隊安插了意識形態可靠的軍官，但他們的能力卻不如正職的軍事指揮官。

另一名美國國防官員則表示，何衛東被查的原因是中共中央軍委高層「權力動態異常」，因為他沒有對習近平展現足夠的政治支持，受到習近平懷疑。而習近平試圖利用這些調查，確保他的人「放在正確的位置」，而何衛東的消失就是這場行動的一部分。

報導提到，美國國家情報總監辦公室上週公布的一份報告，談到了共軍內部猖獗的腐敗現象。其中指出，習近平的反腐運動瞄準了猖獗的共軍領導層腐敗，且毫不避諱地清洗了軍中高階將領，其中包括反腐10多年後仍在軍中延續的「金錢至上」文化。

這則報導指出，中共中央軍委上一次重大的清洗發生在2024年11月間，時任中央軍委委員苗華被停職；在此之前，前中國國防部長李尚福已於2023年，在至少10名火箭軍高階將領落馬後被解職。

美國國家情報總監辦公室的報告指出，李尚福和苗華都被指控違反黨紀，但兩人也都被視為習近平的親信，這表明中共十分重視軍隊忠誠度和作戰效率，也體現出中共政權打擊腐敗的力度之大。

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儘管經歷一連串政治清洗，但美國日前公布的年度全球威脅評估報告指出，中國仍對美國國家安全構成了最全面、最強大的軍事威脅。但中國面臨的腐敗等問題將限制其實現目標的能力。其他問題還包括人口失衡及財經問題。

報告提到，習近平注重中共的安全和穩定，並確保其他人對他個人的忠誠，但這正在削弱中國解決複雜國內問題的能力，並將阻礙中國的全球影響力。（編輯：邱國強/朱建陵）1140327