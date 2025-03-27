李強會見法國外長 盼中法發掘AI合作潛力

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（中央社台北27日電）中國國務院總理李強今天在北京會見法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）。李強表示，願與法國在加強航空、太空、核能等傳統合作的同時，持續發掘數字經濟、人工智慧（AI）、生物科技等新興和未來產業合作潛力。

新華社報導，李強會見巴霍時表示，在當前國際形勢下，中法作為獨立、成熟、有擔當的大國，應該加強溝通協作，為兩國和全球共同發展注入更多穩定性、確定性。願保持高層密切交往，拓展各領域互利合作，加強應對氣候變化等多邊協作。

李強又說，中法都是自由貿易、多邊主義的堅定維護者，兩國的經濟利益緊密交融，雙方要共同抵制保護主義、單邊主義，繼續本著開放態度加強合作，充分發揮互補優勢，為兩國經濟發展不斷增添動力。

他也說，希望法方為赴法投資的中國企業營造公正、公平、可預期的發展環境。今年是中歐建交50週年，中方願與歐方以此為契機，推動雙方關係進一步深化發展，在相互尊重、平等互利的基礎上，通過對話協商解決雙方關切。希望法方為此發揮積極作用。

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據中方消息，巴霍表示，法方高度重視對中關係，願與中方一道努力，積極落實兩國元首達成的重要共識，進一步密切高層交往，擴大貿易、投資、科技等領域互利合作，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。

巴霍又指，法方始終堅持戰略自主，反對貿易保護主義和貿易戰，支持歐中在經貿等領域加強對話合作，妥善處理雙方關切，拓展更多積極議程。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1140327