中國外交部稱反對經濟脅迫 長和出售港口中方要查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）中國國家市場監督管理總局將對香港長和集團擬出售港口業務給美國公司一事，進行審查，審查期可能達半年。中國外交部今天表示，堅決反對利用經濟脅迫，損害他國正當權益。

據澎湃新聞，中國外交部31日舉行例行記者會，發言人郭嘉昆針對監管部門將審查長和出售港口一事做出回應。

郭嘉昆稱，「我們注意到有關報導」，並強調，「中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為」。

中國國家市場監督管理總局反壟斷二司日前回應媒體詢問時表示，注意到長和將與美國貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。

另據中國財經新聞雜誌「財經」29日報導，根據中國的反壟斷法，只要跨國交易構成經營者集中，而經營者在中國境內的營業額達到申報標準，則該交易需要向中國反壟斷執法機構，即市場監督管理總局進行申報，經批准後方可實施。

據中國法規，經營者集中的普通審查期限合計為180天，如果審查過程中需要進一步核實或評估，期限可能會延長。

透過 Google News 追蹤中央社

長和是香港首富李嘉誠家族控制的公司，長和出售全球43個港口權益的最終協議原本期望於4月2日之前簽定，這項決定因涉及美方施壓巴拿馬運河的港口業務，引來許多關注和討論，香港親北京的大公報近日以來持續刊文批評，並且措辭頗為激烈。

接近長和高層的消息人士指出，本星期不會簽訂任何協議。（編輯：吳柏緯）1140331