加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
方基墨過世享壽65歲 捍衛戰士冰人帥勁永存影壇
首頁 / 兩岸

上海樂高樂園票價公布 最貴一日票逾2000元

2025/4/2 12:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）上海樂高樂園預計於今年夏季開幕，今天官方先行公布一日票的票價，依節假日差異等因素分為6個級距，春節、51長假的「特別高峰日」票價最貴，兒童與成人分別為人民幣479元、599元（約新台幣2190元、2740元）。

今年1月間，上海市長龔正在上海市第16屆人大三次會議的政府工作報告中提及，中國第一個樂高樂園將在今年開園。雖然具體開幕時間還未定，不過已經引起中國許多的樂高愛好者關注。

澎湃新聞、經濟參考報報導，上海樂高樂園（LEGOLAND）於今天正式公布一日票的票價，根據節假日、人潮預估情形，採取6個級距，提供多樣化選擇。

根據公告資訊，最便宜的票是涵蓋了平日週間，但不包含節假日的「平季票」，兒童票255元、成人票319元；最昂貴的票是包含中國國慶連假、春節、51連假在內的「特別高峰日」，兒童票與成人票分別為479元、599元。此外，針對符合資格的老年人、身障者，提供8折的優惠門票。

公開資訊顯示，上海樂高樂園位於上海金山區楓涇鎮，是專為2歲至12歲親子家庭打造的綜合度假區。園區於2021年11月開工，占地面積達31.8萬平方公尺，擁有8大主題區與70多個互動遊樂設施、精彩演出和娛樂景點等，融合全球樂高樂園經典遊玩項目，同時還結合中國傳統文化、江南元素以及海派特色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

報導引述中國主題公園研究院院長林煥傑分析，上海的各大樂園提供豐富多元的體驗，滿足不同客群的個性化需求。中外旅遊企業同台競技，將持續提升上海乃至全中國旅遊行業的發展水準和服務能力。

上海市金山區文旅局局長王民民今年1月接受中國媒體訪問時評估，上海樂高樂園開園初期試營運時，預計每天接待2000至5000名遊客，隨後逐步增加。今年下半年的遊客量將在百萬人次左右。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1140402

龔正
上海人大登場 2025年經濟成長率目標訂在5%左右
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：