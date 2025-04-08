港特首批評美關稅政策 提出多項長遠應對措施

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（中央社記者張謙香港8日電）香港行政長官李家超今天批評美國的對等關稅政策，並提出多項長遠應對措施，包括融合中國發展大局，以及拓展與東協、中東和「一帶一路」國家或地區的經貿關係。

李家超早上出席行政會議前向媒體發表談話，批評美國加徵關稅是「霸凌及野蠻」，破壞全球多邊貿易體制及世界經貿秩序，為世界帶來極大風險和不穩定性。

他說，對等關稅破壞全球消費品產業鏈和供應鏈的穩定性，會令生產成本上升等，影響國際貿易及投資者對市場的信心，有可能觸發貿易萎縮及通膨。

他引述分析預計，未來2年中美雙邊貿易額將會因此大幅下跌兩成。

他指出，香港作為國際自由港，短期內無可避免會受到影響，尤其中小企業和跨境電商等，但強調香港經歷無數風浪，每次都能在挑戰中更加茁壯。

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他並說，政府將會採取七項措施，以應對美國關稅的影響，包括加快融入中國發展大局、開拓中國大陸和新興市場、加強與其他地區的貿易、加快香港產業升級轉型等。

李家超說，強化與區域內的貿易可以抵銷美國的貿易減少，香港會進一步擴大經貿朋友圈，包括東協、中東，以及「一帶一路」國家和地區等。（編輯:陳鎧妤）140408