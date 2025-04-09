中官媒評104%關稅生效：談判大門未關 絕不如此受壓

（中央社台北9日電）美國對中國加徵104%關稅台北時間今天中午生效，中共官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」隨即發表文章，指消息人士透露，中方的回應一是「奉陪到底」，二是中國當然沒有關上談判的大門，但「絕不是以這種方式」受壓。

文章並強調，自2月1日美國政府開始「逆勢而動」加徵關稅後，中國已針對美國採取了連續3輪堅決反制，一共20多項反制措施。這些反制是「被迫的」，也是「合理合情合法」的。

這篇文章指出，中國人不喜歡施壓和威脅，我們不惹事，也不怕事。而「消息人士」透露，中方針對美國升級對中國關稅的回應，有兩點格外值得關注。一是「對話」，二是「奉陪到底」一詞。

文章針對「對話」表示，「談判的大門，我們當然沒有關上，但絕不是以這種方式（受壓）」。中國經濟學者崔凡認為，當前美國政府妄圖與各國開展一對一談判，利用優勢談判地位各個擊破。但中國作為全球第一大貿易體，「不示弱，不退讓」就是向世界展現「維護多邊貿易體制的堅定決心」，這也是中國的「大國責任」。

這篇文章提到，美國商會正考慮直接控告美國政府，阻止其新徵關稅。雖然美國商會代表全美超過300萬家企業和組織，對美國經貿政策有很大影響力，但不管此舉是否能阻止「美國的惡行」，中國都會「保持淡定和清醒」。

文章針對「奉陪到底」說，20多項反制措施是「被迫的」，也是「合理合情合法」的。中國心裡非常清楚「反制只是手段」，重要的是目的。中國要做的，是捍衛中國的發展權利，是捍衛經濟繼續趨穩向好，這種捍衛的決心沒有變過，變的是在「不斷做好更充分的準備，減少對我們的衝擊，阻止對我們生活的干擾」。

這篇文章引述中國學者安子棟說法聲稱，中國目前有底氣去因應美國加徵關稅，得益中國「內部經濟的穩定」及「更強的經濟韌性」，這都是很早以前就開始部署的。早在本屆美國政府上台前，中國便已經做好了充分的研判和準備，也提出了一系列超常規政策組合拳，提前儲備了抗外部衝擊的能力。

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文章說，降準、降息等貨幣政策工具已留有充分的調整餘地，隨時可以推出。這類寬鬆性的貨幣政策能激活市場的投資和消費需求，即使面對美國濫施關稅這類外部衝擊，中國也可在一定程度上把因關稅減少的外需「引回國內市場」。

文章最後說，「美國今天的訛詐，中國之前就經歷過，更大的風浪中國同樣經歷過」，但「中國發展的意志堅定，對美好生活的嚮往堅定」。希望再過幾年回過頭看，「我們還可以自信地說，知者不惑，勇者不懼」。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1140409