中國發表中美經貿白皮書 籲平等對話解決爭議

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（中央社記者謝怡璇北京9日電）美國今天對中國再加徵84%關稅。中國國務院新聞辦公室今天發布「關於中美經貿關係若干問題的中方立場」白皮書，澄清中美經貿關係事實，並稱中美在經貿合作中出現分歧、摩擦是正常的，關鍵是通過對話協商找到妥善解決辦法。

美國對中國再加徵84%關稅，今天生效，今年對中國加徵的關稅累計至104%。中國國務院新聞辦公室今天下午發布「關於中美經貿關係若干問題的中方立場」白皮書。

綜合新華社、財聯社等中國媒體報導，白皮書目的是澄清中美經貿關係事實，闡明中方對相關問題的政策立場。

白皮書共分為6個部分，分別是中美經貿關係的本質是互利共贏；中方認真履行中美第一階段經貿協議；美方違反中美第一階段經貿協議有關義務；中國踐行自由貿易理念，認真遵守世界貿易組織規則；單邊主義、保護主義損害雙邊經貿關係發展；中美可以通過平等對話、互利合作解決經貿分歧。

白皮書提到，「中美各自取得成功，對彼此都是機遇而非威脅」。中方始終認為，中美經貿關係的本質是互利共贏，作為發展階段、經濟制度不同的兩個大國，中美在經貿合作中出現分歧、摩擦是正常的，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，通過對話協商找到妥善解決問題的辦法。

白皮書說明，近年來美國單邊主義、保護主義抬頭，嚴重干擾中美正常經貿合作。2018年中美經貿摩擦以來，美國對超過5000億美元的中國商品加徵高額關稅，近期也以芬太尼等問題為由對中國加徵關稅，還針對中國海事、物流和造船業提出徵收港口費等301調查限制措施。

白皮書表示，這些以關稅等作為威脅的限制，再次暴露美方典型的單邊、霸凌主義本質，將對中美經貿關係產生嚴重影響。中方不得不採取有力應對措施，捍衛國家利益。同時，中方堅持通過對話協商解決爭議的基本立場，與美方展開多輪經貿磋商，努力穩定雙邊經貿關係。

白皮書稱，希望美方與中方相向而行，按照兩國元首通話指明的方向，本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，通過平等對話磋商解決各自關切，共同推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

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這不是中國第一次針對中美經貿關係發表白皮書。2018年9月24日，美國當時對2000億美元的中國商品加徵10%關稅。國務院新聞辦公室當天也發布「關於中美經貿摩擦的事實與中方立場」白皮書，闡明中國對中美經貿摩擦的政策立場，推動問題合理解決。

中國商務部有關負責人就白皮書回答記者提問時表示，貿易戰沒有贏家，中方不願打貿易戰，但中國政府也絕不會坐視中國人民的正當權益被損害和剝奪。（編輯：陳鎧妤）1140409