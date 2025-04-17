國台辦稱強令陸配補件升高對立 陸委會：非理性謾罵

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（中央社記者吳柏緯台北17日電）中國大陸國台辦16日稱，強令陸配補繳喪失原籍證明是升高兩岸對立、不顧人倫。陸委會今天回應，這樣的發言是非理性的謾罵，通知補繳，是讓想留在台灣生活的人可以留下來。

國台辦發言人朱鳳蓮16日在例行記者會中表示，強令陸配補繳證明，「民進黨當局」升高兩岸對立、對抗。陸配是台灣民眾的親人和家人，對於「民進黨當局」變本加厲刁難，迫害大陸配偶撕裂台灣社會的惡行，廣大台灣民眾要勇於捍衛自身的權益。

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陸委會今天以書面回應表示，依兩岸現行規定，都不允許具備雙重身分。通知之前未繳交喪失原籍證明的原陸籍人士補繳，是不樂見直接註銷台灣身分的情況發生，「讓想留在台灣生活的人可以留下來」。

陸委會稱，國台辦16日的發言，充滿非理性的謾罵，顯現中共極度缺乏現代法治文明的基本治理能力與理念。在解決社會議題時，只會掩耳盜鈴、欲蓋彌彰，為了摧毀台灣社會秩序，不惜破壞自己的法令規範。（編輯：周慧盈）1140417