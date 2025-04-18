中國兩新政策促生產 首季規上電子設備投資年增10.5%

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（中央社台北18日電）中國工信部發展司司長謝存今天表示，今年首季，規模以上電腦、通信和其他電子設備製造業固定資產投資年增10.5%，高於全國固定資產投資增速6.3個百分點。

中國國務院新聞辦今天舉行「2025年一季度工業和信息化發展情況」記者會。謝存表示，在產業項目建設方面，政策協同發力，投資熱情高漲，各地紛紛抓住「兩重」、「兩新」政策契機，積極推動相關項目建設，上海、廣東等地一批積體電路、新型顯示等項目穩步推進。

謝存指出，在電子產品消費方面，第一季電腦整機產量8532.2萬台，年增9.6%；電視機出貨總量達到884萬台，年增4.7%，連續兩季正成長。1至2月，5G手機出貨量4161.9萬部，年增7.6%，中國國產品牌手機出貨量占比85%。整機銷售熱潮也帶動了上游電子元件產量小幅增長，第一季積體電路、光電子器件產量分別年增6%和3.5%。

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工信部運行監測協調局局長陶青指出，第一季裝備工業近7成的重點產品產量成長，成長幅度達到69.2%，比去年同期擴大了16.7個百分點。下一步，工信部將頒布機械、汽車、電子裝備等三個行業新一輪的穩增長工作方案，推動重點行業技術改造和設備更新，從供需兩側協同發力，全方位擴大有效需求。

工信部總工程師謝少鋒提到，下一步工信部將全力推進人工智慧賦能新型工業化，加強通用大模型和行業大模型的研發布局，加快建設工業領域「高質量數據集」、「夯實基礎底座」、「推動智慧產業化」。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140418