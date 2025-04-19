王毅：美徵關稅東南亞首當其衝 中國與周邊國同抵禦

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（中央社台北19日電）中國國家主席習近平剛結束東南亞三國訪問，外交部長王毅談及此次行程時表示，美國隨意加徵關稅，東南亞國家首當其衝，中國與周邊國家要加強協調，共同抵禦陣營對抗。他又指，全球化已進入「亞洲時刻」，中國是重要引擎。

據中國外交部網站，中共中央政治局委員、外交部長王毅談及習近平此次對越南、馬來西亞、柬埔寨進行國是訪問時表示，此次訪問的一個重要背景，是國際局勢動盪加劇、亂象頻出。美國隨意加徵關稅，無視國際規則。東南亞國家首當其衝，擔憂世界經濟前景，不願叢林法則回歸。

王毅表示，作為全球南方重要力量，中國和周邊國家要加強協調配合，共同抵禦陣營對抗暗流，反對單邊主義。中國超大規模市場始終向周邊國家敞開，歡迎更多東協國家優質產品對中國出口。中國對外開放的大門只會越開越大。

王毅表示，中國已與周邊25個國家簽署共建「一帶一路」合作協議，是18個國家的最大貿易夥伴。發展戰略的對接、互聯互通的升級、貿易投資的互惠，讓中國與周邊國家的融合發展持續深化。

他表示，此訪期間，中越紅河界河公路大橋開工建設，越南引進中國商飛C909客機，馬來西亞通訊營運商與中國公司簽署5G建設合作協議，中柬簽署加強產供鏈合作的協議。

他表示，中越將外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制提升為部長級，中馬、中柬分別建立外交、國防「2+2」對話機制和外長、防長「2+2」戰略對話機制。中柬將依靠新落成的雲壤港聯合保障和訓練中心，推動「金龍」聯演聯訓提質升級，增強維護地區和平安寧的能力。中越、中馬一致同意妥善處理海上問題，反對外來干擾，攜手維護地區和平穩定。

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王毅表示，此次的三國訪問是習近平今年首次外訪，是中央周邊工作會議後採取的一次重大外交行動，釋放了中國堅定捍衛多邊主義和國際貿易規則的強烈訊號，在變亂交織的國際形勢中彰顯了負責任大國形象。

王毅表示，全球化已進入「亞洲時刻」，世界的重心正在轉向亞洲，中國則是重要引擎。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140419