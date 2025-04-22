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賴總統：提高對美採購天然氣石油 既是關稅談判重點也能強化台灣能源韌性
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與上海政府簽署合作協議 豐田設立電動車研產公司

2025/4/22 14:57
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（中央社記者謝怡璇北京22日電）上海市政府與豐田汽車今天舉行合作協議簽署儀式，確認由豐田汽車獨資設立的凌志（Lexus）純電動車及電池的研產公司在上海市金山區落地。這是中國繼特斯拉後第2家外國獨資電動車廠，也是首家獨資日本車廠。

據澎湃新聞、上觀新聞報導，在簽署儀式上，上海市政府與豐田汽車正式簽訂戰略合作協議，金山區政府與豐田中國簽署合作備忘錄，金山區新金山發展公司與「雷克薩斯（上海）新能源有限公司」簽署投資服務協議。

按照協議約定，雙方將在產業鏈上下游相關企業合作、智慧駕駛、氫能、車用動力電池回收再利用、物流及供應鏈等領域展開廣泛合作，共同助力實現綠色低碳轉型目標。

上海市委常委、常務副市長吳偉出席並見證簽約儀式。

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豐田汽車今年2月就在上海市登記成立「雷克薩斯（上海）新能源有限公司」，豐田汽車稱初期將投資人民幣50億元（約新台幣225億元），以年產10萬輛為首期產能目標，將提供1000個職缺，預計2027年投產，引發中國相關產業界關注。

在豐田之前，第1個在中國設立獨資電動車廠的外企是美國特斯拉（Tesla），廠址也在上海，整個廠區分布在浦東新區及奉賢區，號稱「超級工廠」，總投資額達500億元。（編輯：呂佳蓉）1140422

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