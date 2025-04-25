中共中央政治局召開會議 提要進行國際經貿鬥爭

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（中央社台北25日電）中共中央政治局今天召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。會議指出，要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移辦好自身的事；要與國際社會一道，積極維護多邊主義，反對單邊霸凌行徑。

美中關稅戰升溫。據新華社報導，中共中央政治局今天召開會議，由中共總書記習近平主持會議。

會議指出，中國經濟持續回升向好的基礎還需要進一步穩固，外部衝擊影響加大。要強化底線思維，充分備足預案，紮實做好經濟工作。

會議表示，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移辦好自身的事，堅定不移擴大高水準對外開放，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。

會議強調，要加緊實施更加積極有為的宏觀政策，用好用足更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。加快地方政府專項債券、超長期特別國債等發行使用。要提高中低收入群體收入，大力發展服務消費，增強消費對經濟成長的拉動作用。儘快清理消費領域限制性措施；要加大資金支持力度，擴圍提質實施「兩新」政策，加力實施「兩重」建設。

會議強調，要多措並舉幫扶困難企業。要與國際社會一道，積極維護多邊主義，反對單邊霸凌行徑。

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會議也強調，要持續用力防範化解重點領域風險、要著力保民生，要不斷完善穩就業穩經濟的政策工具箱。

會議強調，要加強黨對經濟的全面領導。報導最後指出，會議還研究其他事項。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140425