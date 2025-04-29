北京醫生扔下麻醉中病人 扯出醫學系特權問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海29日電）北京的中日友好醫院爆出醜聞，有病人在手術檯上被扔下不管長達40分鐘，涉事醫生被指私生活混亂，其出軌對象也是外科醫生，大學念經濟系但透過新制僅用4年入院實習，過程遭質疑存在特權。

綜合經濟觀察報等媒體報導，中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛近日被妻子檢舉，指肖飛曾與護士長與實習住院醫師等多人產生婚外情。

更引發關注的是，根據檢舉信，在2024年7月，肖飛和這名董姓實習醫師上手術檯時，董姓醫師的某些操作引起手術室護士斥責，肖飛繼而對護士大吼大叫並丟下已經麻醉的病人不顧，和董姓醫師一起離開手術室長達40分鐘。

網上截圖顯示，在肖飛離開後，有人在微信群裡要求及時聯繫醫生，保證患者安全。

中日友好醫院27日晚通報，經核查，相關檢舉基本屬實，該醫院已對肖飛予以開除黨籍處分，並解除聘用關係。肖飛當晚則對媒體回應：自己存在私生活的問題，但與醫療安全相關的指控「完全不能接受」。

隨後，中國社群媒體上開始傳出，這名董姓醫師在美國的大學經濟系畢業，沒有參加統一筆試，而是透過家庭關係直接進入協和醫學院攻讀4年制的臨床醫學博士，再經過住院醫生訓練（中國稱規培）一年獲得醫學博士學位和執業資格。

這項消息在醫生圈引發許多批評，一般民眾則更多擔心醫療品質問題。

一名上海醫生告訴中央社記者，在中國如果想在大城市的好醫院當醫生，通常要取得博士學位，最傳統的路徑是「5年（醫學學士MB）＋3年（碩士）＋4年（博士PhD）＋3年（規培）」，另外也有連續就讀8年取得醫科大學和醫學博士的作法。北京協和醫院的新制則是「4年（非醫科學士）＋4年（醫學博士MD）＋1年（規培）」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，包括台灣在內，很多國家都有學士後醫科的醫生培養制度，文科生在符合修課要求及通過考試的情況下，仍可以進入學習並最終有機會成為醫生，這次「出事」的北京協和醫院也不例外，只是這套制度在中國還很新。

爭議還在於，根據網上流傳資訊，董姓醫生的父母都有背景，還有人指她就讀醫科博士期間發表了多篇論文，但和自己的外科關係不大。這名醫生指出，這次疑似不合規的事件爆發後，醫生群體的「相對剝奪感」很重。（編輯：吳柏緯）1140429