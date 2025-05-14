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影意志獨立短片獎港入圍作品棄映 主角：收到警告

2025/5/14 11:16
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（中央社記者張謙香港14日電）由港人舉辦的首屆「影意志獨立短片獎」，原定下月在台灣等地放映入圍作品，但主辦方公布，短片「星星之火．不可燎原」退出放映。該片主角、前香港記者協會主席陳朗昇表示，近來接獲警告稱，「如果這段影片在海外公映，會對我不好」。

影意志原為香港獨立電影發行商，去年宣布解散，其後在海外重組並舉辦「獨立短片節」，有12部影片入圍，包括陳朗昇為受訪主角的紀錄片「星星之火．不可燎原」。

12部入圍短片原定於6月在台灣、美國、加拿大和英國放映。

但影意志昨天在社交平台宣布，「星星之火．不可燎原」因「受訪者受到壓力」，將退出所有放映節目。公布沒有透露具體施壓內容。

另外，明報今天在報導中引述陳朗昇說，「近來接獲警告稱，如果這段影片在海外公映，會對我不好」。

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陳朗昇指，有人要求他煞停該片在海外上映，原因「當然與（影片）內容有關」，但他不便透露對方身分及具體施壓內容。

他說，現時身處香港，「大家也不想承擔這個後果」，因此選擇退出放映。（編輯：陳鎧妤）1140514

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