兩岸學校交流 陸委會：反對單方面金錢餽贈招待

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（中央社記者李雅雯台北15日電）教育部長鄭英耀表態，現階段不鼓勵，甚至是禁止、反對中小學和大學交流只想到中國大陸。陸委會副主委梁文傑今天表示，沒有禁止兩岸學校交流，不過反對單方面金錢餽贈招待方式。

大陸委員會（陸委會）15日下午召開例行記者會，由梁文傑主持。

梁文傑表示，陸委會沒有禁止兩岸學校交流，不過反對單方面被招待赴陸，這相當於金錢餽贈；不過若是兩岸學校間簽訂協議，說好「我這邊的學生過去你招待、你那邊的學生過來我招待」，這等於兩邊扯平互惠，這樣沒有什麼問題。

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梁文傑提到，陸委會非常關注以各式理由名目將學生拉到中國大陸去的情形，全程落地招待外，還會在當地活動安排一些統戰官員上台發言、說話，例如最近被舉報的「中華鯤鵬會」正是這樣的團體，還特別進到台大等學校召開交流團說明會。

梁文傑強調，有注意到有些團體經常協助對岸招攬台灣的學生前往中國大陸，部分團體甚至是靠這種業務維生，從中抽取報酬，對於這樣的團體有違規違常行為，將會非常地注意。（編輯：邱國強）1140515