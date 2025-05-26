習仲勛看似開明 美媒：兒子習近平繼承其鐵腕強硬

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（中央社台北26日電）中共總書記習近平與父親習仲勛給世人的形象，呈現保守與開明的差異。但美媒引述專家分析，習仲勛崇尚堅韌，對中共絕對忠誠，且鐵腕整肅過異己，更從未放棄對毛澤東的深厚情感。這些都已根植在習近平心中，造就習近平對內對外的強硬性格。

5月24日是習仲勛逝世23週年。華爾街日報今天以「習近平強人形象背後：一位始終忠於共產黨的嚴父」為題報導，習近平2012年就任總書記時，許多黨內菁英誤判了他的風格，以為習近平會仿效習仲勛的「改革者」做法。

然而，與習仲勛曾推動開放中國經濟，且較溫和管理宗教和少數民族不同的是，習近平採取鐵腕手段集中權力、壓制異見，並加強中共對經濟和社會的控制。

報導指出，美國歷史學者唐志學（Joseph Torigian）在即將出版的首部習仲勛英文傳記中直指，「有些人可能疑惑，為什麼習近平會對一個曾殘酷迫害他父親的組織如此忠誠？但也許更應該問的是，習近平怎麼會背叛他父親為之付出過巨大犧牲的共產黨呢？」。

唐志學這本名為「黨的利益至上」（The Party’s Interests Come First）的書中認為，習近平的強硬路線背後，隱藏著一種源於他父親的更深層次延續。習仲勛對共產黨的「絕對忠誠」，可能激發了習近平對共產黨及其長期執政的堅定信念。

習仲勛1962年因被控「反黨」而遭清洗，被下放到一家工廠工作，與家人分離，文革期間更在批鬥大會上被紅衛兵羞辱虐待。儘管如此，唐志學直指習仲勛「從未放棄他對毛澤東的深厚情感」，即使在政治上失勢，依然讓兒子習近平背誦毛語錄。

書中更描述，習仲勛與習近平在1976年的一次短暫團聚中，父子倆穿著內衣坐在屋裡，習仲勛便看著兒子用心地背誦毛語錄，「儘管黨背叛了習仲勛，但習仲勛從未背叛過黨」。

報導指出，歷史學者和熟識者說，習仲勛對子女實施嚴格的家教，包括以體罰厲行節儉，且講述自己的革命經歷，這在潛移默化中塑造了習近平的性格。而毛澤東時期，習近平本人更因父親被打壓而飽受折磨。但習近平後來形容，這些經歷磨練了他的性格，並讓他認識到權力的變幻莫測。

華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）研究員、前白宮國安會中國事務主任席恩（Jonathan Czin）表示，習近平似乎確實從父親那裡，學到了不少關於中國政治的本質和運作的知識，即使是中共黨內人士也難以成功駕馭這種政治，包括他的父親。

在性格上，唐志學在書中還提到，習仲勛「崇尚堅韌」，而正是因為他相信習近平「最有骨氣」，使習近平成為他最鍾愛的兒子。

報導指出，身為中國領導人，習近平一直試圖展現這種「骨氣」。他推行了更強硬的外交風格，以推動中國政府的利益，並呼籲中國人民「在逆境中百折不撓」，例如因應COVID-19疫情和當前的美中貿易戰。

對內，習近平在肅清黨內腐敗和不忠方面展現的強硬作風，與父親習仲勛的做法如出一轍。

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唐志學強調，儘管習仲勛以「開明」著稱，但他1942至1945年在延安整風運動期間，為毛澤東執行了殘酷的大清洗，產生了許多冤假錯案；1950年代初，習仲勛在西北地區擔任領導時，同樣積極執行毛澤東發起的鎮壓反革命運動，並指稱「要記住，殺的壞人越多，他們就越害怕」。

倫敦亞非學院中國研究院（SOAS China Institute）院長曾銳生（Steve Tsang）表示，研究習近平的父親能讓世人理解，習近平是如何認識到中國高層政治的殘酷性，以及需要採取什麼措施保住權力。（編輯：邱國強）1140526