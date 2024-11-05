首部以習仲勛為主角電視劇 「西北歲月」5日央視首播

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（中央社記者呂佳蓉北京5日電）中國央視等平台今天將播放一部以中共總書記習近平之父習仲勛為主角的歷史劇「西北歲月」，該劇主要講述習仲勛1927至1952年在大西北25年的經歷。這也是第一部以習仲勛為第一主角的中共歷史革命劇。

「西北歲月」從開拍到開播都引起了關注。綜合陸媒、港媒報導，習仲勛的形象首次出現在電視劇是2014年「歷史轉折中的鄧小平」，這次的「西北歲月」是以習仲勛為第一主角，描述他在大西北期間的「非凡經歷和豐功偉績」。

該劇總共有40集，由中國著名演員、形象正面的靳東飾演習仲勛，少年習仲勛則是由吳磊飾演，女星倪妮扮演習近平母親齊心。

根據介紹，這一步歷史革命劇故事聚焦在習仲勛在陜甘邊區發動群眾開創革命根據地，守衛邊區南北大門，與彭德懷保衛中共中央，土改糾偏，以及他在主政大西北期間，「解決民族宗教問題」，發展西北經濟、文化等經歷。

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在預告片中飾演少年習仲勛的吳磊講述台詞「我習仲勛永遠為勞苦大眾的幸福，努力奮鬥」。另一個釋出的片段，靳東激昂的講述台詞「民族問題就是頭等大事，絕不允許任何帝國主義分裂西藏」。

靳東在3日於個人微博平台發布訊息「忠誠無悔，不負重任、信仰覺醒，意志如盤！」要觀眾敬請期待該劇的開播。除了央視一套（CCTV-1）之外，騰訊視頻、芒果TV、愛奇藝等平台也將同步上映。（編輯：陳鎧妤）1131105