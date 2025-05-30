國際調解院總部設香港 共32個創立成員國

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（中央社記者張謙香港30日電）主張以和平協商方式解決國際爭端的國際調解院今天在香港舉行公約簽署儀式，有32個國家簽署了公約，成為創始會員國；中國外交部長王毅在簽約儀式後表示，期望有更多國家加入這個組織。

公約簽署儀式今早在灣仔君悅酒店舉行，王毅首先代表中國簽字，接著是其他國家的官員或駐外代表，包括白俄羅斯、印尼、古巴、柬埔寨、牙買加、巴基斯坦、蘇丹和委內瑞拉等。

王毅在簽約儀式後致辭說，有32個國家代表完成簽署，這些國家都是調解院的創始會員國，另有50多個國家及接近20個國際組織的高級代表出席儀式。

他說，中方長期以來主張以互讓精神處理分歧，以對話協商方式凝聚共識，國際調解院作為國際法治領域創新之舉，在國際關係史上具有重要意義。

他說，聯合國憲章明確指出，調解是和平解決國際爭端的優先方法之一，但這個領域內至今沒有一個政府間的法律組織，國際調解院將填補國際調解領域機制的空白。

王毅又說，「香港回歸本身就是和平解決國際爭端的成功範例」，而香港兼具普通法系和大陸法系的優勢，在國際調解方面有得天獨厚的條件。

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在北京方面的支持下，國際調解院總部設在香港，所在之處是灣仔一座二級歷史保護建築，前身是警署。港府近年為這幢舊建築進行翻修，以迎接調解院總部落戶。

據公布，在各創始成員國通過公約後，國際調解院就正式成立，預料最快今年底可以投入運作，其地位等同設立在海牙的聯合國國際法院及常設仲裁法院。（編輯：周慧盈）1140530