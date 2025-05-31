取代鄭雁雄 周霽出任香港中聯辦主任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）香港中聯辦出現重大人事調整。官方昨晚宣布，中央港澳辦常務副主任周霽擔任香港中聯辦主任，鄭雁雄不再擔任此職，但未提及新去向。媒體報導指這次人事變動沒有徵兆，較為突然。

中國國家人力資源和社會保障部30日深夜在網站公布，任命周霽為駐香港特別行政區聯絡辦公室主任、香港維護國家安全委員會國家安全事務顧問；同時免去鄭雁雄的中聯辦主任、國務院港澳辦副主任、香港國安委國安事務顧問的職務。

這項人事任免公布於身兼中共中央港澳工作領導小組副組長的中國外交部長王毅訪港之際。王毅昨天出席國際調解院在香港的公約簽署儀式，當時鄭雁雄並未現身。

星島日報報導，香港行政長官李家超隨後發表聲明稱周霽十分熟悉國家對港政策，也有廣泛的政策制定執行經驗和豐富的地區管治經驗。他也感謝鄭雁雄擔任中聯辦主任兩年多以來的貢獻。

周霽是湖北襄陽人，在湖北工作長達36年，曾任十堰市委書記、宜昌市委書記、湖北省委常委等。2020年12月轉任河南省委常委、常務副省長，之後擔任省委副書記、政法委書記等職。2023年6月擔任中央港澳辦常務副主任。

被免去職務的鄭雁雄是廣東人，曾任汕尾市委書記，廣東省委常委、秘書長。2020年7月擔任北京駐香港維護國家安全公署首任署長，2023年1月升任中聯辦主任，至今約兩年多，屬近年任期最短的中聯辦主任之一。

截至31日上午發稿，香港中聯辦官網仍未更新資料。

透過 Google News 追蹤中央社

明報報導，有人大代表、政協委員形容這次人事調動全無徵兆，是看新聞才知道。

中國全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，周霽仍是港澳辦第一副主任，加上周霽加入港澳辦前曾任河南省委副書記及副省長，在中國官場算「重磅」，推測北京想加強港澳辦及中聯辦的密切聯繫、令中聯辦更貫徹中央港澳工作小組的工作要求。（編輯：張淑伶/周慧盈）1140531