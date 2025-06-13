擴大開放穩外資 中國商務部稱將修訂外商投資目錄

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（中央社記者吳柏緯台北13日電）經濟不振與國際情勢複雜之下，擴大對外開放、鼓勵外商在中投資等「穩外資」方案，成為中國重要的施政方向。中國商務部今天稱，除了持續放寬外資准入，還將修訂相關投資目錄、鼓勵外資再投資政策。

綜合第一財經、上海證券報，中國國務院新聞辦公室今天舉行記者會，商務部國際貿易談判副代表李詠箑表示，將修訂並擴大「鼓勵外商投資產業目錄」，研究制定鼓勵外資企業境內再投資政策。

他說，商務部將與有關部門一起落實「2025年穩外資行動方案」，在雲端計算、生物技術、獨資醫院等領域加快開放試點，有序擴大其他服務領域的自主開放。好好利用現有的開放平台，例如自由貿易試驗區、國家級經濟技術開發區、國家服務業擴大開放綜合試點示範等，穩步擴大開放。

李詠箑表示，加強外商投資服務保障，營造一流的營商環境。針對外資企業重點關注的議題，商務部將藉由外資企業圓桌會議、重點外資專案工作專班、服務保障進外企等方式，協調解決實際問題。

「2025年穩外資行動方案」是於今年3月間由中國國務院常務會議通過，這項方案強調外資企業在「吸納就業、穩定出口、促進產業升級」等方面都有重要作用，因此要拿出更多務實、有用的舉措對外資企業「穩存量、擴增量」。

當時的會議並稱，要在中國政府採購等工作中做到「內外資企業一視同仁」。

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由於經濟不振與國際情勢複雜，中國從今年上半年開始，一改過去對於外資的嚴格限制，多次重申「擴大外資准入」，並放寬相關管制規範。

中國商務部長王文濤在今年3月間曾在1週間一連會見8名歐美公司高層，並在會中強調，中國的政策始終是確定的，擴大開放的決心從未改變；中國將堅定不移擴大對外開放，進一步擴大市場准入，向外資企業提供公平競爭環境，支持外企產品公平參與以舊換新等政策，大力鼓勵外商投資。（編輯：陳鎧妤）1140613