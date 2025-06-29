共軍3軍校掛牌 信息支援部隊工程大學落戶武漢

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（中央社台北29日電）中共陸軍兵種大學、信息支援部隊工程大學、聯勤保障部隊工程大學3所新組建的軍校昨天正式掛牌，其中位於湖北武漢的信息支援部隊工程大學最受矚目。

中共官媒人民網今天報導，信息支援部隊工程大學昨天舉行成立大會。中國國防部表示，信息支援部隊工程大學是全新打造的戰略性兵種信息支援部隊唯一直屬大學，將成為共軍資訊網路、通訊工程、數據智慧、軟體系統等網信軍官培養搖籃。

為適應新型資訊戰，共軍去年4月成立信息支援部隊，今年5月則宣布中共中央軍委決定調整、整併共軍現有軍事院校，成立「信息支援部隊工程大學」、「陸軍兵種大學」、「聯勤保障部隊工程大學」等3所軍事院校，並公開招收普通高中畢業生。

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陸軍兵種大學以陸軍裝甲兵學院、陸軍炮兵防空兵學院為基礎組建，位於安徽合肥；信息支援部隊工程大學以國防科技大學信息通信學院、陸軍工程大學通信士官學校為基礎組建，位於武漢；聯勤保障部隊工程大學以陸軍勤務學院、陸軍軍事交通學院為基礎組建，位於重慶。

據信息支援部隊工程大學公布的招生計畫，學校設立10個科系，今年將在北京、河北、內蒙、遼寧、吉林、江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、重慶、四川、陝西等15省面向普通高中畢業生招收401名軍官學員，其中男性345人、女性56人。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140629