歷史建築逍遙園工地開放導覽 見證台日修復成果

（中央社記者程啟峰高雄17日電）高市文化局今天起在修復中的歷史建築「逍遙園」舉行5場次工地導覽活動，帶領民眾一窺園區堂奧，並見證台日兩地匠人攜手修復成果；現場另舉行台日匠師技術交流活動。

高市府、學界、文化團體歷經近10年努力，「逍遙園」於民國106年8月啟動修復工程，預定明年底竣工。高市文化局今天起舉辦5場次「公民參與工地導覽」活動，對外開放民眾進園區工地參訪，並與專業匠師進行修復技術交流。

文化局上午在「逍遙園」舉行日式建築修復技術國際交流，日籍匠師職人分別按日式洋灰壁工法、日式屋頂工法、木造編織天井藝術進行材料選用技巧、施工順序與步驟、工序對應使用工具及施工中應注意細節等工法進行解說，隨後由3組日籍匠師當場分別示範。

「逍遙園」修復技術總顧問、日籍建築師菅澤茂表示，他在日本因西本院寺修復與大谷光瑞結緣，大谷光瑞創建「逍遙園」當時由台灣與日本兩地匠師合作完成，如今70年後「逍遙園」修復重生時再續前緣，牽起台日合作情誼，令他感動。

參與修復技術交流的國內洪姓匠師表示，看完日籍匠師細膩幾近「龜毛的手路」（台語意吹毛求疪的工法），有助國內匠師提升日式建築修復技術，值得借鏡學習。

公民參與工地導覽活動下午登場，由修復工作記錄團隊國立高雄大學建築學系教授陳啟仁進行工地導覽，每場次15人，一週來5場次的導覽活動，開放報名後場場秒殺立即額滿。

參與活動民眾莫不期待藉這次工地見學，更加了解「逍遙園」修復的技術與過程；「逍遙園」內很多空間組構及細部裝修別具一格，包括磁磚仕樣、大谷家徽、三夜莊的佛堂與書院、床間與精神柱、芬克式鐵骨結構、大小防空洞、大食堂，散發濃濃歷史風情。

家住高雄鹽埕區的周小姐表示，「逍遙園」歷史既神秘又精彩，集人文、歷史、美學與建築大成的建物，竟隱身高雄市區鮮少人知，難得有這個機會參加活動搶先一探「逍遙園」感到非常興奮，期待「逍遙園」早日修復完成並對外開放，重現昔日風華。

「逍遙園」是日本皇族大谷光瑞伯爵於1940年代在高雄大港埔（今新興區）在台唯一所建的農園別莊，建築格局特殊，融合私塾與農莊；建築本體250坪、庭園4000坪及占地12000坪的農園，二次大戰戰後，「逍遙園」周邊土地由國防部闢建成「行仁新村」，後來隨著眷村改建陸續拆除眷舍後，使隱沒在眷村中的「逍遙園」重見天日並受到關注。（編輯：陳俊碩）1080617