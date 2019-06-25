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奇美博物館新特展 看藝術家變影子戲法

最新更新：2019/06/25 12:10

（中央社記者楊思瑞台南25日電）奇美博物館將於7月13日推出新特展「有影無影？影子魔幻展」，匯集全球15組頂尖影子藝術家，以個別空間展示方式，呈現40件趣味十足且難得一見的作品。

奇美博物館副館長廖婉如今天受訪時說，看似隨機放置的積木玩具，投射出來的影子竟是一張孩子的臉；平凡無奇的生活廢棄物，呈現的影子卻是知名經典雕像；還可以用影子畫出七彩奪目的斑斕畫作。這些看似神奇的魔術，都是藝術家玩弄光與影的奇思妙想。

廖婉如表示，奇美博物館年度大展「有影無影？影子魔幻展」匯集全球15名（組）頂尖影子藝術家，以每件作品獨立空間為規劃，呈現出40件趣味十足又發人深思的作品。

她指參展藝術家來自11個國家，包括曾獲選「21世紀十大前衛藝術家」之一的山下工美；獲評「荷蘭最傑出藝術家」的迪特．韋吉曼（Diet Wiegman）；還有比利時導演文森．巴爾（Vincent Bal），曾靠著一支影子創意影片，獲得全球超過1000萬人次觀看，堪稱影子界超級網紅。

廖婉如表示，台灣參展代表則有當紅藝術團體「豪華朗機工」、創新多變的現代偶劇團「無獨有偶」。這些國內外創意十足的藝術家們都將帶著自己的新奇、經典之作到奇美展出。

她說，館方將於7月12日晚間7時在館前戶外廣場舉辦開幕之夜，除了國內外參展藝術家出席，並安排「台灣首席手影大師」張正龍表演手影，博物館正門外牆還有光影秀輪番登場。（編輯：翁翠萍）1080625

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