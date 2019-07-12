日治台南住吉秀松宅邸 已被申列歷史建築

(中央社記者張榮祥台南12日電）日治「台南消防之父」住吉秀松宅邸遭通報出現潛在文資急迫性危險，台南市文化資產管理處隨即將宅邸列為暫定古蹟，宅邸所有權人後代之一的高思博，已申請將宅邸列為歷史建築。

高思博今天告訴中央社記者，他代表高家所有權人處理住吉秀松宅邸，已提出將住吉秀松宅邸列為台南市歷史建築的申請，一旦審議通過，這座宅邸就必須維持現況，不會被破壞。

台南市文資處長林喬彬今天表示，高思博透過財團法人古都保存再生文教基金會提出將住吉秀松宅邸列為歷史建築，文資處已收到申請，且排定8月會勘。

林喬彬說，歷史建築和古蹟雖文資價值不同，若確認通過，現況就不允被破壞，所有權人或管理者如在維護上有經費問題，可申請補助。

台南市文資處7日傍晚獲報，中西區城隍里青年路上的日治住吉秀松宅邸有怪手機具進出，似乎有拆除的準備，文資處隔天現勘又看到鏟裝機進入，立刻張貼公告將這座宅邸列為暫定古蹟。

文資處調查，住吉秀松宅邸有產權糾紛，訴訟已定讞，由前台南縣長高錦德的黃姓續弦取得3/5的土地，高錦德的後代取得2/5的土地及宅邸。但因黃姓續弦在宅邸後方有住宅建築，法院裁定必須留有共有通道，以利黃姓續弦進出。

文資處推測黃家疑要闢建共有通道，才找來工程機具進駐準備施工，文資處認定潛在文資有急迫危險發生的可能，依文化資產保存法現勘後列為暫定古蹟，為這座宅邸爭取到最多一年的時間。

住吉秀松宅邸整體建物形制外貌仍保存完整，是座典型的日式木造建築，留有屋頂鬼瓦裝飾、雨淋板、日式拉門等特徵，屋舍外觀保存狀況堪稱良好；宅邸庭院曾建有私人神社，也可能殘存相關遺構或文物。（編輯：黃世雅）1080712