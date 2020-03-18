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特派觀察／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們愛洗手就是不戴口罩
首頁 / 文化

台灣文化獎 5歌仔戲新生代獲獎

最新更新：2020/03/18 18:36

（中央社記者陳怡璇台北18日電）「台灣文化獎」今年以歌仔戲為主題，評選出5名新星，分別為小生組孫凱琳、江亭瑩；小旦組陳昭薇；武旦組許家綺及老生組林祉淩，表彰對歌仔戲的薪傳不息。

由台北西區扶輪社舉辦的「台灣文化獎」，今年以「台灣歌仔戲」為主軸，褒獎分別為平均年齡25歲、資質卓越之歌仔戲新星，分別為小生組孫凱琳、江亭瑩；小旦組陳昭薇；武旦組許家綺及老生組林祉淩，每人可獲獎金新台幣10萬元。

台灣文化獎委員會主委林瓊瀛表示，歌仔戲細緻做工歌舞、特殊活潑口白及典雅唱詞表達，靈動帶出劇中人物面目情緒，亦生動體現庶民情感想像，但隨著台灣社會型態的轉變，歌仔戲也面臨著人才凋零及觀眾流失的宿命。

林瓊瀛指出，藉由公開甄試與專業評選，獎勵致力於歌仔戲表演藝術的年輕新秀，為歌仔戲的延續薪傳不息投注一份心力。

小生組孫凱琳、江亭瑩以及小旦組陳昭薇三位年輕工作者，皆擁有極優秀的戲曲做工和演唱能力，且皆已能在所屬劇團獨立擔任要角；武旦組許家綺，為今年度最年輕得獎者，表現紮實、可塑性強；另外老生組林祉淩，「天鵝宴」一戲歷經多次演出琢磨，已能呈現出老生沉著穩重之色。（編輯：張銘坤）1090318

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