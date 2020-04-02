天外天劇場面臨拆除 文化部公告暫定古蹟解危機

（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市「天外天劇場」在台中市政府決議不予指定古蹟後，今天有工人出動機具準備拆除，文化部文化資產局接獲通報逕行公告為暫定古蹟，並將公文送達所有權人，解除拆除危機。

天外天劇場是台中市吳姓富豪於1933年出資興建，是當年全台最大的圓形屋頂鋼筋結構建築物，更是地方士紳聚會場所，文史團體多年奔走並將「天外天劇場」提報為文資審議案，全案經台中市文化資產審議會於3月6日決議不予指定為古蹟，也不登錄為歷史建築。

今天有多名工人出動機具進場準備拆除「天外天劇場」建築物，立委黃國書、台中市議員鄭功進、文化部文化資產局古蹟聚落組長張祐創及文史團體都到場協調。

張祐創表示，他到場隨即報警制止拆除行動，文化部也逕行公告將天外天劇場列為暫定古蹟，並將公文送達所有權人，在公告暫定古蹟的半年期間不得拆除否則有刑責，必要時文化部可再延長一次。

黃國書指出，由於天外天劇場已有台中市政府決議不予指定為古蹟，地主的拆除行動沒有違法，但文化部已公告為暫定古蹟，具有法定效力，今天就不能拆除，由於工人受地主委託前來，停工損失他建議可向文化部請求補償。

黃國書表示，對於私有古蹟的保存向來兩難，現行是依公告地價的容積移轉做為獎勵，但誘因不足，他這會期已提修正案，希望容積移轉可依照市價標準以提高獎勵誘因，並由公部門協助進行活化。

鄭功進則表示，市府對天外天劇場的決議是不予指定為古蹟，高達7億元的保存成本，不應轉嫁到私有地主身上。中央或地方政府若真心想保存，就好好協商，比照大智慧大樓的拆除模式，提出具體的價購誠意，而不是放任地方沒落。（編輯：陳俊碩）1090402