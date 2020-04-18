誠品敦南24小時書店將交棒 信義南西呼聲高

敦南誠品將於5月底熄燈，24小時書店會交由現有據點無縫接軌，目前信義店呼聲最高，南西店條件則被視為最合適。圖為民眾在敦南誠品閱讀書籍。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北18日電）敦南誠品將於5月底熄燈，24小時書店會交由現有據點無縫接軌，目前信義店呼聲最高，南西店條件則被視為最合適，答案將在23日揭曉。

「這不是結束，而是另一個新的起點」，全球首家24小時書店誠品敦南店閉幕倒數一個多月，誠品將於4月23日世界閱讀日當天舉辦「新24小時書店宣告記者會」，由誠品董事長吳旻潔宣布接棒的24小時書店，與誠品敦南店無縫接軌。

屹立逾30年的誠品敦南因租約到期，將於5月31日熄燈謝幕，這個1989年落腳台北仁愛敦南圓環的誠品「起家厝」，是全台第一家、也是全球唯一的24小時書店，讓閱讀成為台北夜生活的一道風景。

誠品過去曾透露，未來24小時店移師南西、信義、松菸都有機會，但若以客觀條件來看，南西店機率最大。

誠品為新24小時書店暖身，從10日起在粉絲專頁舉辦「新24小時書店大預測」活動，讓粉絲從信義店、松菸店、南西店、園道店、台大店5家門市中預測接棒24小時書店的據點，目前以「信義店」呼聲最高，但南西店也獲不少粉絲支持。

目前粉絲按讚數最高的是信義店，誠品也「發表政見」強調，信義店「在蛋黃區的樞紐上，恪守廣納百川的義務，無論你是跑趴前來打發時間、或是來這買禮物追女生、或是吃完宵夜來等捷運第一班車、又或是栽在書裡不願離開，都張開雙手歡迎任何樣貌的你」，服從在書之前，人人平等的最高原則。

南西店具備出站即抵達的優勢，誠品指出，南西店「到站即到店，我們之間只有一杯咖啡的距離。」周邊環境與選書選物，讓顧客可徜徉在咖啡香和書香之間，以「咖啡因」見長，粉絲支持度目前位居第2。

針對松菸店，誠品點評，雖然離捷運站有一小段距離，但身為「都會身心小綠洲」，想看書、看電影、做手作都行，場地多元性最足夠。

台中園道店則是唯一非台北的候選據點，誠品指出，具備綠建築優勢，顧客能「閱讀新鮮好空氣」，且「網美濃度」最高。

台大店館區雖小，但具備外文書籍優勢，誠品也打趣地說，該據點「膠原蛋白」最多，因為聚集年輕學生族群。

粉絲各有愛好據點，擁護的留言中也見到不少精闢分析，有網友指出，從腹地、人潮、商圈定位、企業行政單位設置來看，較有可能在北部，而信義店交通、書籍、文創、飲食全方位具備的旗艦店，很有可能勝出。而松菸店建築內有公司入駐，要24小時營業有難度，南西店書店占比不大，專營24小時書店的可能性小。

還有網友認為，「台大店管理方便」、「南西店交通對觀光客最方便」、但也有網友擔憂「信義店24小時營業可能會不符合成本」。（編輯：趙蔚蘭）1090418