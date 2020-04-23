誠品敦南24小時書店 接棒據點下午揭曉

（中央社記者江明晏台北23日電）誠品敦南5月底熄燈，誠品今天下午將宣布24小時書店接棒據點，消息傳出信義店3樓有望出線；而信義店和台中園道店則分別在誠品書店和誠品生活舉辦的粉絲預測活動中位居首位。

全球首家24小時書店誠品敦南店閉幕倒數1個多月，誠品將於今天世界閱讀日舉辦「新24小時書店宣告記者會」，由誠品董事長吳旻潔宣布24小時書店的接棒分店，與誠品敦南店無縫接軌。

為新24小時書店暖身，誠品從10日起在粉絲專頁舉辦「新24小時書店大預測」活動，讓粉絲從信義店、松菸店、南西店、園道店（台中園道店）、台大店5家門市中，預測接棒24小時書店的據點。

信義店和台中園道店分別在誠品書店和誠品生活舉辦的粉絲預測活動中位居首位，顯示除了台北，其他地區的粉絲也很期待誠品24小時書店，網友紛紛表示，「台中迫切需要」、「真心希望勤美誠品可以贏，好想要24hr書店」。

不過，市場有消息傳出，最後24小時書店將落腳在誠品信義店3樓，但目前尚未獲得官方證實。

誠品也替信義店「政見發表」指出，「在蛋黃區的樞紐上，恪守廣納百川的義務，無論跑趴前來打發時間、或是來這買禮物追女生、或是吃完宵夜來等捷運第一班車、又或是栽在書裡不願離開，都張開雙手歡迎任何樣貌的你，服從在書之前，人人平等的最高原則」，點評信義店交通位置、吸引年輕族群的優勢。（編輯：黃國倫）1090423