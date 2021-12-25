「阿婆蘭」跟花談戀愛 郭春美為戲克服懼高症

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（中央社記者趙靜瑜高雄25日電）台日共製新創歌仔戲「阿婆蘭」將於今晚在高雄衛武營首演，飾演植物學家的知名歌仔戲小生郭春美，在劇中不但要跟花談戀愛，還要來回爬上數公尺高象徵森林的花道，挑戰自己多年來的懼高症。

郭春美今天接受中央社專訪時表示，這次舞台將森林做成步道，幾乎是舞台重心，步道轉角處還有些傾斜，主辦單位也安排了黑衣人在兩旁待命，加上了扶手跟止滑墊，深怕演員發生意外。

新創歌仔戲「阿婆蘭」（Aphrodite）由日籍導演柳美和創意發想，並由秀琴歌劇團、春美歌劇團及明華園天字戲劇團等3大將張秀琴，郭春美與陳昭香同台演出。郭春美說，過去三團不可能會一起合作，這次非常難得，大家都有點歲數，導演跟編劇也有讓各自亮相的機會，戲分一樣迷人。

「阿婆蘭」劇情描述來自原生地的阿婆蘭被植物學家林桑發現，進而推廣到海外，最後取出基因被大量複製成一般人喜歡的樣貌，原生阿婆蘭卻因為離開原生地而凋謝。

郭春美表示，這齣戲最有挑戰的地方就是「跟花談戀愛」，一開始拿到劇本根本不想看，「我工作的模式是從排練找感覺，光看劇本就是文字，想不到要怎麼跟『花』演對手戲。進劇場讀本時，有音樂有演員進來，我就會有感覺，原來是要把花當成自己喜歡的人一樣。」

郭春美從小演戲，跟著媽媽郭林錦子巡迴各地廟口演出，逐漸學會歌仔戲身段；後來加入河洛歌子戲團，演出電視歌仔戲，婚後懷孕離開鎂光燈十多年，重出江湖，慢慢承接家業，將春美歌劇團發揚光大，不只做廟口演出，也對大舞台表演多所著墨。

郭春美說，以前覺得壓力大會想上廁所，這2年是會覺得心臟狂跳，呼吸困難，「每次答應外面的演出我總會後悔。」

就像2021年外接演出「雨中戲臺」，郭春美也是左思右想，幾乎都想打退堂鼓，但最後演出情感逼人，她與孫凱琳這對歌仔戲母女檔，也以該齣戲分別拿下最佳個人表演新秀獎與最佳演員獎，母女同時鍍金，寫下傳藝金曲佳話。

郭春美說，小時候父母親一離開家就是1、2個月，她都會想媽媽想到哭，後來媽媽去跟學校請假，讓她跟著團演出小孩戲，只要演到小孩跟爸爸媽媽分離，她在台上哭，觀眾在台下哭，連樂師都會跟著掉淚。郭春美天資聰穎，戲功一路被發掘，小學畢業典禮那一天，「我特別高興，因為終於可以不用到學校讀書。」

現在想起來，如果時光倒流，郭春美說她會把書唸完，「我雖然很會演很會解讀劇本，也都可以到位，但我想如果我有好好念書，我應該會學到更多。」

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郭春美扮相俊俏，首重表情，遇到演員有武打戲拳打腳踢但是表情木訥，郭春美下戲就會提點，「眼神是靈魂之窗，在打的過程就要眼神凌厲，眼神不對就不會有說服力。」郭春美說，現在有錄影，一拍到就很明顯，這些都要注意。

現在郭春美最希望可以繼續傳承，「我也有些年紀了，不是不能演，只是會希望更多機會留給年輕人，畢竟未來的世界在他們手上。」郭春美先傳女兒孫凱琳，還有團內一些年輕演員，「雖然是家族相傳，但是培訓新秀也很重要，要給新人更多機會與磨練，傳統歌仔戲的美才能永續傳承下去。」（編輯：張芷瑄）1101225