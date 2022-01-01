蘇顯達獨奏會 奇美上億名琴「塔里希奧」相隨

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小提琴家蘇顯達每5年都會舉辦獨奏會，回顧與分享自己的習樂生涯，今年是蘇顯達留法返國35年，2日將在台中國家歌劇院中劇院舉行獨奏會。（蘇顯達提供）中央社 111年1月1日

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（中央社台北1日電）小提琴家蘇顯達留法返國35年，以獨奏會分享習樂生涯體悟，這次蘇顯達不選奇美博物館收藏的史特拉底瓦里名琴，改用也是奇美收藏，由製琴大師耶穌．瓜奈里1732年所打造的上億名琴「塔里希奧」，蘇顯達說，都是為了今年獨奏會的曲目。

這把義大利製琴大師瓜奈里打造的名琴「塔里希奧」，也是小提琴家曾宇謙2015年柴可夫斯基國際小提琴大賽榮獲銀獎的重要夥伴，當年也由奇美博物館慨然出借。

蘇顯達說，兩者都是名琴，但個性截然不同，「史特拉底瓦里名琴穿透力強，清亮動人；瓜奈里這把『塔里希奧』音色圓潤，各有特色。」

今年是小提琴家蘇顯達留法返國35年紀念，每5年蘇顯達都會舉辦獨奏會，回望與分享自己的習樂生涯。蘇顯達表示，這將會是他大型獨奏會的最後一次，因他即將從學校退休，未來會繼續舉行演出，但再有這麼具企畫性的音樂會可能性已經不高。

現任北藝大音樂學院院長的蘇顯達接受中央社專訪時表示，獨奏會的安排對音樂家來說，就像廚師在設計菜單一樣，「這些曲子都與我的生命有關，我常跟學生說，設計音樂會曲目不是拿曲目湊時間，而是要能表達自己的所思所想。」

蘇顯達是國內知名度最高的小提琴家之一，師事鄭昭明、李淑德與陳秋盛等，後師承謝霖（H. Szeryng）與普雷（G. Poulet），畢業於法國巴黎師範音樂學院（Ecole Normale de Musique de Paris），獲最高級小提琴及室內樂獨奏家文憑後返國，任教北藝大音樂系，培育音樂人才。

教職之外，蘇顯達擔任台北愛樂電台「迷人的小提琴世界」廣播節目製作與主持，自1988年起擔任台北愛樂管弦樂團首席至今，2020年起兼負樂團藝術總監職銜，蘇顯達說，「回顧35年音樂歷程，我只有感恩。」

蘇顯達表示，這場獨奏會曲目有4大特色，首先是演奏柴可夫斯基跟布拉姆斯的樂曲，「幾年前我突然發現，我跟布拉姆斯、柴可夫斯基同一天生日。」

蘇顯達說，他早就知道布拉姆斯跟他同一天生，但是柴可夫斯基的生日用的是俄國的儒略曆，換成西曆就是5月7日，「這讓我覺得幸運也感到巧合。」

蘇顯達表示，布拉姆斯「A大調第2號小提琴奏鳴曲」創作於瑞士圖恩，幾年前他曾到該處做過深度旅遊，感受布拉姆斯的心境；柴可夫斯基的「回憶佳地」樂曲優美，「我希望演奏這2名作曲家作品來向他們致敬。」

其次蘇顯達將演奏國人作曲家錢南章「為小提琴與鋼琴所寫的二重奏」中的「第3樂章」與「第4樂章」，盡己之力做文化傳承。

蘇顯達偶然機會聽見法國作曲家維爾納的「G小調小提琴奏鳴曲」，非常好聽，「我在法國完全沒有聽過這個作曲家，覺得自己太渺小，深入了解後才知道這是經典樂作，一定要跟台灣樂迷分享。」最後就是蘇顯達很喜愛的電影配樂。

「蘇顯達自法返國35年獨奏會」將於1月2日演出最後一場，地點在台中國家歌劇院中劇院。（編輯：張芷瑄）1110101