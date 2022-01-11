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舞作「阿忠與我」紐約獲國際表演藝術協會推薦

2022/1/11 15:47（1/11 15:51 更新）
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探討身體差異的舞作「阿忠與我」預定12日透過國際表演藝術協會年會，向各國重要表演藝術機構節目策畫人提案，爭取邀演機會。（衛武營國家藝術文化中心提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年1月11日
探討身體差異的舞作「阿忠與我」預定12日透過國際表演藝術協會年會，向各國重要表演藝術機構節目策畫人提案，爭取邀演機會。（衛武營國家藝術文化中心提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年1月11日
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（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）舞蹈家周書毅與劇場工作者鄭志忠的舞作「阿忠與我」明天將向各國重要表演藝術機構節目策畫人提案，爭取邀演機會，為唯二獲選參加國際表演藝術協會年會的亞洲製作之一。

國際表演藝術協會（ISPA）每年1月在紐約召開年度大會，各國會員齊聚討論國際表演藝術最新議題。今年共63個來自世界各地的團隊及製作報名參加「新作提案」（Pitch New Works）議程，「阿忠與我」等9個節目脫穎而出，將在年會上推薦給各國劇院場館及藝術節。

「阿忠與我」由國家兩廳院及衛武營國家藝術文化中心委託製作，透過輪椅、拐杖等輔具與不同身體的對話關注社會議題，去年在國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心、國家人權博物館演出。

ISPA官網「阿忠與我」介紹寫道：「表演者周書毅與鄭志忠就對等與不對等展開對話。當兩人相遇並處在一個可以自由表達自己的環境時，一段充滿無限可能的對話在聲光交織的動態過程中展開。」

介紹說，周書毅與鄭志忠在表演中傾注身體與心靈，希望促使作為社會代表的觀眾思考「什麼是對等？哪裡可以找到自由？」兩人透過展示來自各種身體的不同體驗，希望將彼此的對話從劇院傳播到更廣闊的公共領域。

除主要創作表演者鄭志忠與周書毅外，「阿忠與我」製作團隊由台灣音樂創作人王榆鈞擔任音樂設計、香港劇場設計師李智偉擔任舞台燈光設計、台灣資深劇場設計師林璟如擔任藝術指導與服裝顧問，劇場跨域製作人吳季娟共同參與發展。

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去年ISPA年會「新作提案」受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響轉型線上舉辦，今年採虛實並行，美東時間12日上午10時（台北時間晚間11時）在布魯克林音樂學院（BAM）舉辦實體活動，並於當天上午6時起透過線上平台播放9組團隊提案內容，以利不同時區的會員觀看。

「阿忠與我」屆時將與來自美國、加拿大、英國、澳洲、紐西蘭等國的8組團隊同場，向世界各國重要表演藝術機構節目策畫人提案介紹新作。（編輯：馮昭）1110111

舞蹈家周書毅（左）與劇場工作者鄭志忠（右）共同創作舞作「阿忠與我」，透過輪椅、拐杖等輔具與不同身體的對話關注社會議題。（衛武營國家藝術文化中心提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年1月11日
舞蹈家周書毅（左）與劇場工作者鄭志忠（右）共同創作舞作「阿忠與我」，透過輪椅、拐杖等輔具與不同身體的對話關注社會議題。（衛武營國家藝術文化中心提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年1月11日
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