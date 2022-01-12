日治台南東山代表官廳 牛肉崎警察官吏派出所修復

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

被列為台南歷史建築的日治「東山牛肉崎警察官吏派出所」已完成修復，建築殘留旭日警徽痕跡，見證建築本體是當地代表性官廳之一。（台南市文化資產管理處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南12日電）被列為台南歷史建築的日治「東山牛肉崎警察官吏派出所」已完成修復，文資處調查發現這座建築的木料來源商行標印、及殘留的旭日警徽痕跡，見證建築本體是當地代表性官廳之一。

「東山牛肉崎警察官吏派出所」位於東山區水雲里臨山地帶，當地在日治時期分崎頂、油礦、尪仔上天、內外滴水等4個部落，合稱為「牛山」，當時是山區警備重要據點。

調查研究顯示，「東山牛肉崎警察官吏派出所」設立於明治33年（1900年），是東山最早設立的派出所之一。現存「東山牛肉崎警察官吏派出所」建築大約建於昭和6年（1931年），2009年8月18日依「文化資產保存法」審議登錄為歷史建築。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，2016年完成調查研究及規劃設計，2018年文化部核定修復經費新台幣2150萬元，2019年3月4日開始修復，2021年10月7日完工。

文資處表示，修復團隊進行天花板與地板拆除時，發現屋架、屋桁、屋面板及土台木構件的尺寸與材種註記，初步研判有木料來源的商行標印，居間通往台所與風呂通道邊緣燙有特殊資訊的地板料，木料燙有出售店號、板料材種、等第、尺寸等資訊，具有歷史價值。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

建築板材起頭述明材種與等第為「杉木一等材」，並留一尚無法辨識的印記；印記後記錄「中六寸」、「厚三分」等字樣，說明板材寬度6寸，厚度3分，但此處記載的3分非屬日本常用尺寸分，而是板料商生產板料通用的厚度單位，後方更燙有「長六尺四寸」字樣及另一無法辨識頭尾字、僅得「一十」等字樣，最後印有「濱豐木材」字樣記載出售商號。

另外，修復團隊也在派出所事務室正面山牆，發現殘留疑似日治時期旭日警徽痕跡，見證「東山牛肉崎警察官吏派出所」建築是當地代表性官廳之一。「東山牛肉崎警察官吏派出所」修復後，文化局將委外經營提供住宿使用，並整合建築周邊觀光資源及地域特色，活絡當地產業及觀光發展。（編輯：孫承武）1110112