從鏡頭後現身 當代攝影家故事化身紀錄片

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紀錄片「影像追尋的旅途—攝影台灣」15日首映，全片以8名當代攝影家楊順發、洪政任、邱國峻、陳伯義（圖）、許震堂、吳政璋、李立中及彭一航為主角，聚焦他們的創作歷程與背景，也試圖啟發更多創作者投入關注本土議題行列，挖掘台灣攝影新生命。（國家攝影文化中心提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月15日

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（中央社記者王寶兒台北15日電）從隱身在鏡頭後到走到鏡頭前，8名台灣當代攝影家的身影，經紀錄片導演馬立群率領團隊歷時1年拍攝，成為紀錄片「影像追尋的旅途—攝影台灣」，今天於國家攝影中心首映。

馬立群於首映會上致詞表示，對他而言，拍攝「影像追尋的旅途—攝影台灣」是第一階段，還有許多攝影家的故事仍在等待，建立台灣攝影資料庫是他的志業，希望未來能持續拍下去。他也望向台下坐著的攝影家們，笑說「他們才是最大的主角」。

「影像追尋的旅途—攝影台灣」以楊順發、洪政任、邱國峻、陳伯義、許震堂、吳政璋、李立中及彭一航為主角，聚焦於他們的創作歷程與背景外，也試圖啟發更多創作者投入關注本土議題的行列，挖掘台灣攝影的新生命。

今天首映會上，去年甫獲國家文藝獎的紀錄片導演黃明川也到場支持。他表示，1998年，他和攝影家全會華也曾討論拍攝攝影家的相關計畫，但到2000年後，作品都無法成型，因為這並不容易，所幸有「不要命、一直拍」的馬立群，真的完成這件事情。

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攝影中心召集人蔡昭儀表示，記錄並保存藝術家的攝影作品及歷程，是建構台灣攝影史脈絡最基礎最重要的事情，很高興攝影中心和馬立群的「一影像」團隊辦理首映會。

蔡昭儀表示，攝影家透過他們的生命經驗和創作視野，表現他們所提出的問題和意識，紀錄片則能觀察到攝影家對台灣社會及台灣整體文化時代發展時，個人最真切的觀察和意見，「我想這是紀錄片帶來最重要的意義」。她也向馬立群致意，感謝他為未來台灣攝影史留下一筆。（編輯：屈享平）1110115