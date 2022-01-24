文化部發布新人事 國美館館長梁永斐代理史博館

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）文化部發布新人事，原任國立歷史博物館館長廖新田將於2月1日歸建，遺缺將由現任國立台灣美術館館長梁永斐代理。文化部表示，希望藉梁永斐豐富經驗加速史博館館舍整建。

文化部今天發布新聞稿表示，國立歷史博物館及國立台灣美術館都是台灣近現代美術發展最重要的機構，期許在梁永斐規劃下，兩館能有更好的分工及整合，讓台灣美術史的建構能夠相輔相成，深化台灣美術多元交融的發展脈絡。

此外，史博館目前也正進行館舍及典藏庫房整建工程，文化部也希望借重梁永斐豐富經驗，加速並如質完成各項工程。

其他人事調整包括原任台灣音樂館館主任翁誌聰於去年10月25日調職（調職國家圖書館擔任副館長）、蒙藏文化中心主任海中雄於1月16日退休，音樂館館主任職缺由現任國立歷史博物館副館長高玉珍接任，同時代理蒙藏文化中心主任；國立歷史博物館副館長職缺則由文化資產局古物遺址組組長陳春蘭接任。

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文化部說明，現任國立歷史博物館副館長高玉珍擔任副館長一職逾15年，此次調陞代理蒙藏文化中心主任及接任台灣音樂館館主任工作，希望以其豐富的館所服務經歷，帶領兩單位，提供蒙藏文化及音樂界更完善的政策規劃及服務。

文化資產局組長陳春蘭曾任國立歷史博物館秘書、新北市立十三行博物館館長，博物館服務工作經歷豐富，這次回任國立歷史博物館副館長工作。文化部強調，這次人事安排都充分考量人選經歷及館所未來發展，各項業務皆能無縫接軌，接續推展。（編輯：屈享平）1110124