太平輪海難追思 首度在沙灣歷史文化園區舉辦

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基隆市政府27日在整修完成的沙灣歷史文化園區舉辦太平輪海難73週年追思活動，市長林右昌（前右4）、文化部文化資產局長陳濟民（前右3）和基隆市文化局長陳靜萍（前右2）等人出席，與罹難者家屬在紀念碑前獻花。中央社記者王朝鈺攝 111年1月27日

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市文化局今天首度在整修完成後的沙灣歷史文化園區舉辦「太平輪海難73週年追思活動」，市長林右昌期許市府這幾年的努力成果，能為太平輪罹難者及家屬帶來心靈上的慰藉。

追思活動上午10時許在沙灣歷史文化園區舉行，林右昌、文化部文化資產局長陳濟民和基隆市文化局長陳靜萍等人出席，並一同與罹難者家屬在紀念碑前獻花默哀，追悼罹難者。

林右昌致詞表示，邁入73週年的太平輪追思活動，首度在整修完成後的沙灣歷史文化園區舉辦，幾年前將紀念碑從營區釋放出來，再到陸戰隊營區遷移，完成周邊法國公墓、校官眷舍及司令官邸等歷史建物整修再利用，讓整個沙灣歷史文化園區完成公園化。

林右昌表示，希望市府這幾年的努力成果，能讓太平輪的罹難者家屬有更多慰藉，也讓更多的民眾來到這裡可以看到歷史的軌跡，更瞭解這段歷史。

林右昌說，特別感謝前文化部長鄭麗君及客家委員會主委楊長鎮的督促，及前參謀總長黃曙光的全力支持，先是將營區圍牆拆掉退縮，讓民眾與家屬能夠自由追悼，後來更因為「大基隆歷史場景再現整合計畫」，協調軍方調整戰備規劃，將整個營舍遷移，讓沙灣歷史文化園區得以順利完成。

陳濟民致詞表示，文化部推動再造歷史現場計畫，其中「大基隆歷史場景再現整合計畫」是各縣市共41個計畫中的標竿，除鄭麗君大力支持外，文化部長李永得也非常推崇這個計畫，前陣子在行政院報告專案計畫成效時，首先提出的示範案例就是「大基隆歷史場景再現整合計畫」。

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陳靜萍說，去年10月完工的沙灣歷史文化園區，將周邊幾個具有歷史意義的景點縫合起來，讓基隆的歷史場景、空間重現，期許透過空間改造，讓更多人可以走訪此處，看見並銘記每一段真實發生過的事件與背後的意義。

文化局表示，1949年1月27日，一艘由中國大陸上海航向台灣基隆的太平輪，在舟山群島附近海域與貨輪建元輪相撞發生海難，不幸造成近千人罹難。透過每年紀念追思活動，希望戰亂期間追求自由的重要移民歷史，能隨著後人齊憶憑弔，轉化不同時代意義，提醒世人珍惜台灣這塊土地的自由民主。（編輯：方沛清）1110127