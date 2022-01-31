唐美雲唐文華攜手跨界 兩廳院邀戲迷一睹帝王之宴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北31日電）新年伊始，表演藝術界也從跨界變成跨劇種合作，台北國家兩廳院將推出「冥遊記—帝王之宴」，歌仔戲天王唐美雲與京劇名角唐文華首度合作，在舞台上重現武則天與李世民的內心世界。

台北國家兩廳院藝術總監劉怡汝接受中央社專訪表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，世界各地許多劇場持續閉館，表演藝術與藝術節也在這兩年轉型。因為疫情變動、邊境限制的變化，2022年的TIFA台灣國際藝術節將以國內製作及數位展演節目為主，看見創作者的自我挑戰。

劉怡汝表示，這兩年可以看見國內創作者持續挑戰更感動的劇場作品，如果一定要推薦的話，她首選推介唐美雲歌仔戲團25週年大戲「冥遊記—帝王之宴」。

「冥遊記—帝王之宴」將於4月21日到23日在國家劇院首演，唐美雲將首度詮釋武則天，國光劇團唐文華則飾演唐太宗李世民，兩人將展現一代女皇武則天處於李氏家族中，身為媳婦、妻子與母親等角色難以閃躲的難處。

在這齣歌仔戲中，編劇陳健星以敦煌變文「唐太宗入冥記」為創作靈感，大膽虛構女皇武則天的冥界之旅，也開啟塵封久遠的歷史新的詮釋空間。

劉怡汝也推薦4月15、16日在國家兩廳院演奏廳舉行的跨界琵琶演奏，這場「擺度之外」音樂會是鍾玉鳳以原創作曲串接世界文化素材展現的多元音樂語彙，邀請包括泰雅族的雲力思、「泥灘地浪人」陳思銘等人共同合作，展現琵琶獨有的混血性格。

反映疫情時代的「福爾摩斯辦案：國會殺人事件」是密室逃脫與電子遊戲的線上沉浸式體驗，以360度環繞全景，穿越維多利亞時代的倫敦，走進迷霧幢幢的命案現場，參與者可以過足偵探癮。

劉怡汝表示，「福爾摩斯辦案：國會殺人事件」演出將從4月28日到5月15日，地點在Google Meet線上會議室，由華生解說場景，指示觀眾前往不同空間收集線索，例如命案現場、福爾摩斯的書房、5名嫌犯偵訊室與實驗室以及福爾摩斯留下的影像訊息。

觀眾化身倫敦警察廳總部新進警探，必須偵訊嫌犯、閱讀報告、尋找隱匿的線索、研究過去的事實，據以找出他們自己的結論並起訴嫌犯。

「福爾摩斯辦案：國會殺人事件」由英國的惡童劇團製作並授權中文版，有趣的是，一場最多可以有8人參與，很適合家庭與親朋好友包場。（編輯：屈享平）1110131