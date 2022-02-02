如何學做羅霈穎的大哥哥 羅青新書真情流露

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（中央社記者邱祖胤台北2日電）藝人羅霈穎2020年過世，她的哥哥、詩人、畫家羅青連續寫了7萬字的「祭妹文」，情感真摯濃烈，新書「如何學做小妹妹的大哥哥：誰在懷念羅霈穎」，近期出版。

書中細數兄妹相處點滴，以及羅霈穎直爽豪氣背後的柔情，包括父親戲謔改名的過程，羅霈穎與難姊難妹砸重金開餐館卻悄然退場的過程，以及羅霈穎的豐富收藏與過人的藝術鑑賞能力。在詩人、學者的筆下，羅霈穎不只是娛樂圈說話直率犀利的「東區羅姐」，而是有情有義、才德兼備的奇女子。

羅青特別推崇妹妹古道熱腸的一面，「一年多來，從她信箱中發現，除了國內外仍繼續不斷寄來的新款精品文宣外，其餘全是公益慈善機構的勸募信、感謝狀，範圍之廣，項目之多，大大出乎我的意料。我回頭細讀她的流水帳簿，方才得知，歷年來她匿名從事的公益活動與捐款，不亞於她在精品收藏方面的支出。」

羅青在書中還自嘲對名牌一竅不通，但為了整理妹妹遺物，一年多來變得如數家珍，對於羅霈穎的收藏，他最感興趣的是香水瓶，藏品中的名牌不乏凡賽斯（Versace）、魅影（Ghost）的精品，個別名家設計如畢卡索女兒帕蘿瑪的「圓中圓」也在收藏之列 。

羅青還提到羅霈穎從小就對奧黛麗．赫本著迷，家中掛著她「第凡內早餐」的菸斗劇照，第凡內（Tiffany）出品的各色物件，她皆不吝蒐羅，連廚房笨重的不鏽鋼菸灰缸都是第凡內的。

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此外羅霈穎家中掛著搖滾巨星墨里森（James Douglas Morrison）的唱片剪影頭像，讓羅青出乎意料之外，羅青想起妹妹上高中後，他曾選了一些愛的黑膠唱片送她，其中就包括傳奇的墨里森，「沒想到二十幾年以後，妹妹居然會成為墨里森的歌迷，還在居所懸掛他的圖像，成了她青春火焰的永恆象徵。」

羅青本名羅青哲，1948年生，曾任台灣師範大學英語系所、翻譯所、美術系所教授，中國語言文化中心主任，詩作曾獲第一屆中國現代詩獎、鹿特丹國際詩獎等，畫作獲雄獅美術水墨雙年展等大獎，並獲大英博物館、德國柏林東方美術館、加拿大皇家安大略美術館、美國聖路易美術館等國內外公私立美術館收藏，出版詩集、畫集等著作50餘種。（編輯：屈享平）1110202