「最後14堂星期二的課」不停課 金士傑連演11年

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由演員金士傑（右）、卜學亮（左）演出的果陀劇場舞台劇「最後14堂星期二的課」將展開全國巡演，這齣戲今年邁入第11年演出。（果陀劇場提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年2月8日

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（中央社記者趙靜瑜台北8日電）由金士傑、卜學亮攜手演出的舞台劇「最後14堂星期二的課」今年邁入第11年演出。金士傑表示，這是一齣他非常珍惜的戲，「對我來說，這齣戲將帶給大家非常健康、向上與溫暖的動力」。

果陀劇場今天發布新聞稿表示，「最後14堂星期二的課」今年將邁向第11年持續演出，尤其在疫情期間也不會「停課」。

金士傑表示，「最後14堂星期二的課」是他非常珍惜的一齣戲，「尤其在疫情籠罩下，大家的心情難免憂傷、不振作，但這齣戲可以帶給大家溫暖的力量。」

由金士傑、卜學亮攜手演出的舞台劇「最後14堂星期二的課」，改編美國知名專欄作家米奇．艾爾邦同名暢銷小說「最後14堂星期二的課」，中文版銷售超過60萬冊，全球銷售高達1400萬冊以上。

舞台劇劇情根據真人實事搬演，金士傑飾演一位得了「漸凍症」的大學教授莫利，在他所剩無幾的日子裡，把自己最真實的生命經驗，傳授給世故而冷漠、追求物質的學生米奇，由卜學亮飾演。

莫利以自己的生命當作活教材，與米奇相約在每個禮拜的星期二，談到人生、家庭、婚姻、事業、恐懼、欲望，當然也談到衰老及死亡，但其中最重要的課題卻是「愛」。兩人展開一場又一場既幽默又觸動人心的生命對談。

為了慶祝金士傑70歲生日，果陀劇場也特別送給金士傑一個「聲音」的禮物，邀請曾經是金士傑學生的鍾欣凌、卜學亮、楊麗音、屈中恆、唐從聖、顏嘉樂及許效舜等子弟兵們獻「聲」錄製的祝福。

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楊麗音表示，在蘭陵時期，金士傑慶生後總會拎著半個蛋糕、騎著腳踏車到景美為李國修過生日，「現在想起來仍是當年大家共享蛋糕的滋味最美好」。卜學亮表示，珍惜這亦師亦友的情感，希望下一個10年也能繼續「貼」在一起。

果陀劇場「最後14堂星期二的課」2月19日至20日在高雄至德堂，4月9日到10日在台中國家歌劇院，4月30日至5月1日在桃園展演中心，6月11日至12日在台南文化中心演出。（編輯：陳仁華）1110208